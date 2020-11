EN DIRECT - Les Dragons Catalans jouent leur place en demi-finale, suivez le match sur France Bleu Roussillon

C'est le match le plus important de l'année pour les Dragons Catalans. Ce vendredi soir, les treizistes se déplacent à Warrington, pour affronter les Leeds Rhino en match de playoff. Objectif : aller en demi-finale. La rencontre se disputera à huis clos. Coup d'envoi à 20h45.

Un retour dans le dernier carré six ans après ?

Les Catalans ont l'occasion d'embellir une saison avant tout marquée par le coronavirus. Entre l'arrêt de la compétition du mois de mars au mois d'août, les matches délocalisés pour grande partie en Angleterre, un public restreint à Gilbert-Brutus à cause des mesures sanitaires, et surtout un calendrier changeant à cause des matches reportés ou annulés... Les Dracs auront à coeur de faire de cette saison autre chose qu'une "saison Covid-19".

Le club créé en 2006 a atteint deux fois les demi-finales de la Super League. La dernière fois, c'était en 2014.

Une rencontré clé, que les supporters catalans ne pourront pas voir à la télévision. Seuls les abonnés ont reçu un lien leur permettant d'avoir accès à Sky Sports. Mais ce match est à suivre sur France Bleu Roussillon dès 20h30 !