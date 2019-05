Les Dragons Catalans ont enflammé le Camp Nou contre Wigan

Perpignan, France

Le choc entre le tenant de la cup et celui de la Super League a tenu ses promesses. Les Dracs n'ont pas raté leur entame et ont pris les commandes : pénalité de Tony Gigot et essai de Mike McIllorum (8-0). Wigan a répliqué et a porté le score à 8-6 à la pause.

Les Dragons catalans ont été en difficulté en début de deuxième mi-temps mais Wigan n'a pas réussi à concrétiser. Très réalistes, ce sont même les Dragons qui ont marqué : un essai de David Mead puis une transformation et une pénalité de Tony "Messi" Gigot (16-6 à la 52e). Quelques instants plus tard, Samisoni Langi en rajoutait une couche avec un nouvel essai (22-6). Les fans des Dracs au Camp Nou ont pu exulter à ce moment-là.

Les Catalans ont terminé fort et Wigan ne pouvait plus les maîtriser. Un essai de Sam Kasiano et un drop de Tony Gigot portaient le score à 27 à 6. Le festival s'est poursuivi jusqu'au bout avec un nouvel essai de David Mead. Wigan a réduit le score : 33-16.

Pour notre consultant France Bleu Roussillon Edmond Jorda, Samisoni Langi est l'homme du match, pour notre autre consultant Aurélien Cologni, c'est Sam Kasiano qui été "le déclencheur".

A l'occasion de ce match, le record d'affluence pour un match de phase régulière de Super League a été battu.