Les Dragons Catalans reçoivent St-Helens pour la demi-finale de Super League

Les Dragons face à St-Helens, ce sera l'affiche de la demi-finale de la Super League 2023. Le match doit se jouer au stade Gilbert Brutus, à Perpignan, le 6 octobre prochain, et un grand nombre de places assises du stade sont déjà vendues pour assister à ce qui se présente comme un gros challenge pour les Dracs.

ⓘ Publicité

Un gros challenge parce que St-Helens est tenant du titre, titre que l'équipe a remporté déjà quatre fois. En bref une formation qu'on ne fait pas chuter facilement. Mais les Dragons les ont déjà battus, deux fois en début de saison. Deux précédentes victoires sur lesquelles compte Thomas Bosc, le coach des Dragons "On va pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais on sait comment les jouer. Cette année, on les a gagnés chez eux. On les gagne aussi à domicile. Donc maintenant, à nous de faire le travail."