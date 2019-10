Les Dragons Catalans sanctionnés après les incidents lors du match contre Warrington

Plus de deux mois après, les sanctions sont tombées pour les Dragons et Warington. Leur match, le 3 août dernier à Brutus, ne s'était pas bien passé sur le terrain et dans les tribunes.

Bagarre entre Warrington et Dragons Catalans

Perpignan, France

Sur le terrain, ça avait été tendu avec des cartons rouges et plusieurs accrochages dont une bagarre un peu plus sévère en fin de match. Dans les tribunes, les rapports entre supporters catalans et anglais avaient là aussi été électriques. Des scènes inhabituelles dans les travées de Brutus.

La RFL aura pris son temps et finalement les sanctions sont tombées ce mercredi.

Le club des Dragons Catalans devra payer 17.500 livres (20.240 euros) et celui de Warrington 15.000 (17 350 euros). La sanction des Dragons est plus importante dans la mesure où le club catalan était l'hôte du match.

De plus, les Dragons écopent d'une amende de 10.000 livres avec sursis jusqu'en 2021.

Les Dragons devront payer les deux tiers de l'enquête menée par la RFL, le club de Warrington un tiers. Les deux clubs ont reconnu leur faute sur la mauvaise tenue de cette rencontre.

La RFL a fait part de ces sanctions par le biais d'un communiqué dans lequel Karen Moorhouse, RFL Chief Regulatory Officer, rajoute :

«Le comportement de certains supporters lors de ce match a été totalement inacceptable et n'a pas sa place dans le rugby à XIII. Fait important, les Dragons Catalans et Warrington se sont engagés à prendre des mesures positives en guise de réponse.»

«Tous les clubs ont la responsabilité de veiller à ce que tous ceux qui entrent dans un stade puissent en apprécier le jeu. (...) Cet incident était très inhabituel dans un sport qui a toujours été fier du comportement de la grande majorité des supporters et des traditions familiales qu'il a encouragé. Cependant nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas du seul incident extra-sportif décevant de cette saison 2019. Et il est important que nous ne soyons pas complaisants à cet égard. Nous allons travailler avec les clubs pour renforcer l'importance de la campagne Enjoy the Game pendant l'intersaison.»

Le communiqué de la RFL sur le site des Dragons Catalans