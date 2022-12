Les Dragons Catalans se séparent d'un joueur

Dylan Napa ne portera plus le maillot des Dragons Catalans

C'est par le biais d'un communiqué assez bref que les Dragons Catalans ont annoncé la fin de leur collaboration avec Dylan Napa :

ⓘ Publicité

"Le club des Dragons Catalans et Dylan Napa ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’à la fin de la saison 2023. Nous tenons à remercier le pilier australien pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour la suite."

L'Australien de 30 ans était arrivé aux Dracs la saison dernière, mais n'a finalement pas apporté ce que le club attendait de lui. Il ne faisait donc plus partie des plans et Dylan Napa s'en va un an avant la fin de son contrat.

Les Dragons Catalans poursuivent leur préparation en attendant le début de la Super League le 17 février prochain à Wakefield.