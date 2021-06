Les écrans géants de retour à Perpignan pour la finale de Pro D2

Une fan zone et un écran géant étaient installés place de la Victoire à Perpignan pour la demi-finale de ProD2, le 30 mai.

Comme pour la demi-finale le 30 mai, il y aura cinq fan-zones dans le centre de Perpignan samedi 5 juin, pour faire vivre aux supporters la finale de Pro D2 qui oppose l'USAP au Biarritz Olympique. Chaque fan-zone sera munie d'un écran géant. Le dispositif sera donc sensiblement le même que lors de la demi-finale. Les écrans géants seront de nouveau installés place de la Victoire, place de Catalogne, place Arago, place de la République et au Palais des congrès. Cette répartition permettra donc d'étaler le public et d'éviter de gros rassemblements.

Un peu plus de places au Castillet

La finale se déroulant à Montpellier, avec très peu de places à disposition des supporters, la municipalité s'attend à une grosse affluence en centre-ville. Elle a donc demandé à la préfecture des Pyrénées-Orientales une légère augmentation de la jauge pour la fan-zone de la place de la Victoire. Sa capacité était de 140 places assises pour la demi-finale. La mairie souhaite augmenter la jauge de 20 places.

Pour ce qui est de l'animation, des bandas seront de nouveau déployées dans le centre de Perpignan. La mairie va également distribuer aux personnes qui comptent se rendre dans les fan-zones des t-shirts, des drapeaux et des masques à l'effigie de l'USAP. Cette distribution aura lieu mercredi 2 juin, entre 12 heures et 14 heures à l'hôtel de ville.

Une levée de bouclier place de la Victoire ?

En cas de victoire de l'USAP, synonyme de titre et de montée en Top 14, la mairie de Perpignan organisera une levée de bouclier en public sur la place de la Victoire. Pour la date, la mairie hésite entre le mardi 8 et le mercredi 9 juin. Cette deuxième date permettrait au public de communier plus longuement avec les joueurs puisque le couvre-feu sera alors repoussé à 23 heures.