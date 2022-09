Les enfants de l'école de rugby du Stade Poitevin s'adaptent à la sécheresse sur les terrains

Les entraînements ont repris dans les écoles de rugby du Poitou. Et avec la sécheresse, force est de constater que les terrains sont très secs et la terre dure comme du béton. Au Stade Poitevin, on adapte les équipements et les séances. En attendant le retour de la pluie.