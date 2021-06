Les espoirs de l'USAP battus en finale

La finale du championnat Espoirs entre l'USAP et le Stade Toulousain a tenu toutes ses promesses mais l'USAP n'a pas pu être sacrée. Défaite 29-22.

Il n'y aura pas de doublé pour l'USAP ce week-end. Les jeunes Catalans on perdu en finale contre Toulouse 29 à 22. À l'image de leur saison, les jeunes usapistes ont offert une prestation de haut vol en envie et en intensité, mais ça n'a pas suffi.

En première mi-temps, les Catalans ont inscrit trois essais par Taofifenua, Ramasibana et Tuilagi. Malgré leur domination et ces trois réalisations, le score n'était pourtant "que" de 19 à 12 à la pause.

La deuxième mi-temps était l'opposé. La mêlée toulousaine, notamment, a pris le dessus et tout devenait plus difficile pour l'USAP. En quelques minutes, le score de 22 à 15 pour les Catalans s'inversait à 29 à 22. Toulouse semblait intouchable.

À l'image de leur état d'esprit, les jeunes Catalans n'ont rien lâché et ont tenté leur va-tout en fin de match. Les jeunes usapistes étaient quelques minutes plus tard inconsolables sur la pelouse biterroise, non récompensés d'une saison magnifique.