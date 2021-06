Les espoirs de l'USAP portent bien leur nom

Tristes, abattus, en larmes... la dernière image de ces jeunes joueurs Sang et Or sur une pelouse cette saison, ne reflète en rien leur caractère. C'est juste la dure et cruelle réalité d'une finale. L'USAP n'a perdu qu'un match cette saison, deux avec la finale, et pourtant, elle ne remporte pas le planxot. Les Catalans sont tombés sur un os, un gros os : une équipe toulousaine composée de quelques joueurs qui sont déjà aux portes du Top 14 et qui s'est imposée 29 à 22.

Et même face à un adversaire censé être tellement plus fort sur le papier, les jeunes usapistes ont surpris et ont fourni 50 minutes de haut vol dans leurs domaines de prédilection : l'envie et l'intensité, ces valeurs qui rendent fiers tous les fans usapistes et leurs entraîneurs Guillaume Vilacéca et David Marty.

L'expérimenté David Marty avait du mal à cacher sa tristesse pour son groupe de jeunes : "Oui, c'est dur. Ils ont fait une belle saison mais je leur ai dit : il faut être fier. Ils doivent être fiers de ce qu'ils ont fait. Ils ne doivent pas baisser la tête. Il fallait faire le match parfait pour gagner cette finale. On le savait et on l'a fait pendant cinquante minutes. Ensuite, on est un peu sorti de la partie par de la fatigue ou plein de choses mais c'est la fierté qui domine."

"C'est compliqué parce qu'on a fait une saison de fous." - Guilhem Montagne

En quelques minutes, l'USAP a laissé filer ce planxot et ce doublé pour le club. De 22 à 15 pour les jeunes Catalans, le score a basculé à 22-29. Le fait d'avoir caressé l'exploit de terrasser l'ogre toulousain n'a fait que rajouter de la tristesse à ces minots catalans. "C'est compliqué, témoigne le troisième ligne Guilhem Montagne, parce qu'on marque trois essais, on mène à la mi-temps et on se dit que c'est possible. On a peut-être commis une erreur stratégique, et là ça bascule. Dans nos têtes, c'est devenu compliqué. C'est compliqué parce que vraiment on fait une saison de fous : on ne perd qu'un match à Lyon, on devait gagner cette finale. Mais après, bravo à Toulouse. Ils ont des joueurs qui jouent en professionnels mais pour nous c'est dur."

Le nombre de fans usapistes en tribune en dit long aussi. Les fans catalans ne peuvent que se prendre d'affection pour une équipe avec de telles valeurs. Ces valeurs qui prêtent à sourire fièrement en tribune en voyant sans cesse ces jeunes joueurs "s'y filer" autant, plaquer à tour de bras et se jeter partout, du plus petit au plus grand. Beaucoup de supporters sont désormais persuadés de retrouver rapidement quelques-uns de ces espoirs sous le maillot de l'équipe première : "J'espère qu'ils vont aller au-dessus, rajoute David Marty, mais ça, c'est plus individuel. Mais c'est sûr, plusieurs joueront au haut niveau, que ce soit ici ou ailleurs."

L'état d'esprit de cette jeune équipe colle en tout cas parfaitement à celui nécessaire pour la lutte à un maintien en Top 14.