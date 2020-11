Les espoirs de l'USAP, vainqueurs à Castres et toujours invaincus

Les jeunes de l'USAP n'avaient pas joué depuis plus d'un mois, depuis le 10 octobre à Brive. La dynamique n'a pas été brisée à Castres puisqu'ils ont signé une cinquième victoire en autant de matchs : 33 à 3.

Les jeunes Catalans, déchaînés, ont dominé cette rencontre de bout en bout et se sont détachés grâce à deux essais de Killian Taofifenua . Quand Castres a tenté de réagir dans le dernier quart d'heure, l'ailier Nino Séguéla, d'une interception et percée de 80 mètres a parachevé le succès de l'USAP. Le buteur Thibault Olender a fait un 100% et inscrit tous les autres points au pied (+ une transformation) d'Alex Perez.

Sur sa ligne, en fin de match, l'USAP a défendu son bonus offensif, montrant, une nouvelle fois, un sacré état d'esprit.

Avec trois essais inscrits pour aucun encaissé s'envolent au classement de leur poule.

Vidéo du match