Les finales des Coupes d'Europe de rugby en 2020 se joueront au stade Orange Vélodrome de Marseille les 22 et 23 mai, a annoncé lundi l'EPCR (European Professional Club Rugby). Marseille sera la quatrième ville française après Bordeaux, Paris et Lyon à accueillir les deux finales européennes.

Le sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, se félicite de ce qu'il considère comme "une reconnaissance supplémentaire pour Marseille, ville de grands événements, attractive et rayonnante". Il a rappelé notamment que sa ville avait récemment accueilli des matches de l'Euro-2016 de football et allait recevoir ceux de la Coupe du monde de rugby 2023, ainsi que les épreuves de voile des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.