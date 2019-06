Les futurs champions du rugby français à Guéret, pour un tournoi national

Guéret, France

Ce sont les champions de demain. Ce tournoi d'envergure nationale commencé ce mercredi, a organisé ses phases finales ce jeudi, au stade Cher du Prat.

Sur le terrain, 216 joueurs venus des quatre coins de la France. Rugbymens, mais avant-tout collégiens, la plupart en troisième spéciale rugby. Ils ont des entraînements quasiment tous les soirs. "Je joue au niveau fédéral aussi, et j'ai envie de continuer dans le rugby, je croise les doigts", se projette Romain au collège de Passy-Buzenval, en région parisienne.

Une trentaine de jeunes arbitres sont au bord du terrain. Ils viennent du collège ou du lycée, comme Lisa en Première scientifique. "Je suis arbitre fédéral en dehors, et je suis arbitre académique, c'est pour ça qu'on a été appelé. Plus les matchs deviennent important, plus ils prennent les bons arbitres", explique-t-elle.

De la route bien méritée

Pas de foule dans les gradins, mais de fervents supporters. Seuls une dizaine de parents bordelais est venu soutenir ses enfants. Pour Sandrine, l'organisation est irréprochable. "C'est super on a été très bien reçu, super arbitrage", assure-t-elle. Les trois heures trente de route était bien mérités. "Ce sont des jeunes qui jouent en élite donc c'est plaisant à regarder", se réjouit Ronan.

Si cet événement national est organisé à Guéret ce n'est pas que pour des raisons géographiques. "On a beaucoup de professeurs de sport qui sont spécialistes de rugby, et puis il y a une tradition aussi du rugby à Guéret avec le RCG. Il y a une tradition du rugby en Creuse même."

Les supporters bordelais ont misé sur le bon cheval, leur équipe de Talence, près de Bordeaux a remporté le tournois. Les Clermontois sont arrivés deuxième et La Rochelle, troisième. Comme un air de Top 14.