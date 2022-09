Les Gazelles de l'USAL reçoivent du lourd pour leur première de la saison à Beaublanc

Les Gazelles ont bien démarré leur cinquième saison en Elite 2 de rugby. Elles ont remporté leur premier match de la saison la semaine dernière face au Stade Dijonnais (28-21). Mais dans ce premier bloc, il n'est pas temps de se reposer sur ses lauriers. Ce samedi, c'est le Stade Français, relégué d'Elite 1, qui se présente devant les filles de l'USAL.

Un groupe et un staff renouvelé

L'USAL aborde cette saison avec un staff qui a légèrement changé, avec le départ d'un des coachs, mais aussi avec celui de plusieurs joueuses de l'effectif. C'est un tout nouveau groupe à appréhender. "Il faut construire petit à petit, explique l'arrière et centre Célia Valentino, on va essayer d'abord de se maintenir à ce niveau-là, viser du haut de tableau ou des phases finales." Des phases finales qu'elles connaissent bien, puisqu'elles ont été en demi-finale l'an dernier.

Parmi les jeunes joueuses qui sont arrivées, il y a Pauline Labarre, centre issues des cadettes, et qui monte pour la première fois à l'échelon sénior. "J'ai un peu d'appréhension, dit-elle, car cela ne fait qu'un an que je fais du rugby et c'est un autre niveau, mais je ne doute pas que ça va bien se passer." Elle pourra compter sur l'aide du groupe. "On doit apporter nous, les anciennes, le plus que l'on peut aux nouvelles pour construire le groupe ensemble" complète Célia Valentino.

Le Stade Français pour la première à domicile

Le Stade Français est une grosse équipe, descendue de l'échelon supérieur. Les usalistes vont devoir conjurer le mauvais sort, elles qui avaient perdues contre les grosses équipes du championnat l'an dernier. Plus qu'un enjeu de championnat, c'est aussi une question de réputation. "On représente fièrement le département et la région, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont à ce niveau ici" indique Célia Valentino.

Coup d'envoi à 15 heures sur l'annexe 5 du stade de Beaublanc à Limoges