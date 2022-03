Les internationaux du Stade Toulousain de retour l'entraînement ce mardi

Le Stade Toulousain va retrouver ses internationaux français ce mardi après-midi au centre d'entraînement derrière le stade Ernest-Wallon. Voici à quoi va ressembler leur retour.

Un check-up pour débuter

Les joueurs qui viennent de réaliser le Grand Chelem ont bien profité samedi. Certains étaient déjà de retour à Ernest-Wallon dimanche soir pour assister à la victoire de Toulouse face à Montpellier (35-10). Ce mardi après-midi, ils vont passer une batterie de tests pour faire un état des lieux de leur état de forme physique.

En fonction, le staff adaptera le calendrier de reprise de chacun. Certains joueurs, peu ou pas utilisé pendant le Tournoi (Flament, Ramos, Lebel), pourraient prendre part à l'entraînement collectif prévu dans la foulée.

Qui contre Lyon ?

Tous ces joueurs sont à disposition du club pour les échéances à venir. Pas de congés à donner. On pourrait donc voir certains Chelemards dès dimanche à Ernest-Wallon pour la réception de Lyon en Top 14. Au poste de talonneur, avec la commotion subie par Ian Boubila contre le MHR, on retrouvera au moins un des deux internationaux à ce poste. Peato Mauvaka ou Julien Marchand. Matthis Lebel, Thibault Flament ou Thomas Ramos auront sans doute des fourmis dans les jambes également. On verra comment ceux qui ont joué tout le Tournoi ou presque (Dupont, Ntamack, Jelonch, Baille, Cros...) sont gérés.

Le staff va récupérer des forces vives au meilleur des moments puisque le calendrier est costaud : le LOU puis un derby à Castres avant la double confrontation face à l'Ulster en Champions Cup.