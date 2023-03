Les internationaux du Stade Toulousain veulent des trophées avant la Coupe du Monde

Quelques jours de repos bien mérités pour ceux qui auront beaucoup joué avec le XV de France puis retour au Top 14. La dizaine de Toulousains qui a disputé le Tournoi des Six Nations va se replonger dans le quotidien du club.

Trois mois de compétition, deux trophées à aller chercher

Si en Top 14, la place en demi-finale est acquise ou presque à six journées de la fin de la saison régulière, un gros rendez-vous attend les Rouge et Noir le dimanche 2 avril au Stadium avec un huitième de finale de Champions Cup inédit face à la franchise sud-africaine des Blue Bulls. Une semaine après, Toulouse rejouerait à domicile un éventuel quart de finale en cas de qualification. "On a à cœur de bien figurer dans les deux compétitions et d'aller chercher quelque chose dans une des deux. La préparation de la Coupe du Monde va vite arriver puisque c'est début juillet. C'est comme si c'était demain. La fin de saison va passer à 10.000. A chaque fois que tu retournes en club et que tu es joueur international, tu penses aux prochaines échéances en équipe de France. Là c'est une Coupe du Monde en France. C'est tous les quatre ans donc forcément, on a hâte d'y être", s'impatiente l'arrière Thomas Ramos.

Le Stade Toulousain sera de retour sur les terrains dès samedi avec un derby à jouer sur la pelouse de Castres. Mercredi, l'entraînement sera délocalisé à Saint-Girons.

Le calendrier du Stade Toulousain