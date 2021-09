La vice-championne olympique de rugby Coralie Bertrand a rencontré les enfants du club de Monteux

La joueuse française de rugby à sept, Coralie Bertrand, a préféré le jean à la tenue de sport pour venir à la rencontre des enfants du club de l'Etoile Sportive Montilienne. La vice-championne olympique a partagé sa médaille d'argent, ce samedi, avec les enfants à l'occasion de la Semaine Nationale des Ecoles de Rugby. Coralie Bertrand a, en fait, elle aussi touché son premier ballon de rugby à Monteux, il y a quinze ans. "C'est important de revenir aux sources, c'est mon club formateur. C'est normal de le remercier." Les enfants n'ont pas manqué de lui poser des questions sur sa vie de sportive de haut niveau. Mais surtout de prendre dans leurs mains la médaille d'argent. "Elle est lourde !" remarquent les jeunes sportifs.

Donner de l'espoir aux jeunes de Monteux

Coralie Bertrand est passée de groupe en groupe, interrompant pendant quelques minutes les entraînements. Maxime, 10 ans, a des étoiles dans les yeux : "ça me fait bizarre de rencontrer une championne. J'aimerais bien devenir comme elle." Le jeune garçon suivra peut-être les pas de la joueuse de France de l'équipe de rugby. "Même en partant d'un petit club de Monteux, ça ne m'a pas empêchée d'arriver au plus haut niveau" raconte la sportive de 27 ans qui souhaite devenir professeure d'éducation physique et sportive (EPS) plus tard. Elle n'a pas été avare de conseils : "Le plus important c'est d'y croire et de prendre du plaisir sur le terrain."

Les enfants du club de rugby l'Etoile Sportive Montilienne étaient ravis de rencontrer Coralie Bertrand, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Copier

Les enfants du club de rugby de Monteux ont reçu des goodies, distribuée par la joueuse de rugby de l'équipe de France, Coralie Bertrand. © Radio France - Morgane Guiomard