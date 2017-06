Les joueurs de l'Usal reprennent et se resserrent autour de la cause animale

C'était la reprise ce jeudi pour les joueurs de l'Usal. Une reprise pas comme les autres. Pendant 2 jours, ils participent à un stage de cohésion en donnant un coup de main au projet Elephant Heaven, une maison de retraite pour les éléphants des cirques européens, qui doit voir le jour de l'année.

Après une nuit à la fraîche avec un simple duvet sur de la paille dans une grange, les joueurs et le staff de l'Usal vont entamer ce vendredi matin, leur deuxième jour de reprise. Un stage de cohésion qui a commencé avec une marche de plus de 3 heures sous la pluie jeudi entre Nexon et Rétabout, un lieu-dit de la commune de Bussières Galant. Ils sont sur le site d'Elephant Heaven, la future maison de retraite pour éléphant. Histoire de découvrir le Limousin et d'apprendre à se connaître, le préparateur physique a eu cette idée atypique. Mettre le club à contribution de ce beau projet.

Quelques photos du site et des joueurs de l'Usal, en pleine action sur le site d'Elephant Heaven :

Cet éléphant au regard hypnotique vous attend à l'entrée du site d'Elephant Heaven © Radio France - Jérôme Ostermann

Ces poteaux électriques vont servir pour la clôture du parc des éléphants. Aux joueurs de les prédisposer... © Radio France - Jérôme Ostermann

Mais avant l'épreuve des poteaux, celle de la découpe du bois pour les joueurs de l'Usal ! © Radio France - Jérôme Ostermann

Dans le manège de cet ancien centre équestre, beaucoup de sable (dont les éléphants raffolent) à récupérer et déplacer dans une grange voisine. Autre défi de taille, enlever ces pylônes en ferraille. © Radio France - Jérôme Ostermann

Et les joueurs n'ont pas intérêt de faire semblant. Ils sont sous surveillance ! © Radio France - Jérôme Ostermann

Et dans le champ voisin, staff et joueurs doivent remonter toutes les bottes de paille pour les stocker dans la grange. De quoi travailler les muscles en profondeur... © Radio France - Jérôme Ostermann

En ce qui concerne le projet Elephant Heaven, tous les permis de construire ont été délivrés. Il ne manque plus que l'autorisation des autorités sanitaires pour l’ouverture aux éléphants. Il y en aura d'abord trois mais l'objectif est d’accueillir jusqu'à dix pachydermes. Les fondateurs d’Elephant Heaven, la première maison de retraite pour éléphants en Europe espèrent recevoir les 1ers retraités des cirques européens d'ici 6 mois.