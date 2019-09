Les joueurs de l'USAP vont aider financièrement un de leurs clubs de supporters

Perpignan, France

La penya "Els Sang i or" a eu le moral à zéro la semaine dernière. Un beau matin, elle a découvert son local ravagé, tout a été détruit ou a disparu. Plus de drapeaux, plus d'assiettes, d'écharpes, sweat-shirts et autres équipements nécessaires à la vie d'une association et pour soutenir une équipe.

Très vite, des adhérents ont lancé une cagnotte leetchi pour aider le groupe de supporters qui compte 190 adhérents à se reconstruire. Ce lundi, sur France Bleu Roussillon, les joueurs de l'USAP, par la voix de l'ailier Jean-Bernard Pujol ont annoncé qu'ils allaient aider la penya.

"Cette nouvelle nous a tous touchés. On s'est réuni aujourd'hui et on a pris la décision de faire une cagnotte. On va réunir tous les fonds cette semaine. Ça nous tenait à cœur de venir en aide à cette penya. On a eu envie de marquer le coup", a expliqué en direct Jean-Bernard Pujol.

L'entraîneur Gérald Bastide, également présent en studio lors de l'émission, a rajouté : "L'ensemble du staff va également participer et on soutient à fond cette penya. Les supporters sont là pour nous soutenir dans les moments difficiles au stade et c'est normal qu'on soit aussi là pour les soutenir quand ils sont en difficulté."

"On va pouvoir reconstruire la penya Sang i Or"

A l'écoute de l'émission, la présidente des Sang i Or, Muriel Sampé a bien évidemment été très touchée par ce geste des joueurs : "L'annonce de J.B. (Ndlr : Jean-Bernard Pujol) à la radio nous a surpris et émus. On se rend compte que les joueurs tiennent à leurs supporters, ce qu'on n'avait pas réalisé depuis longtemps. On va pouvoir grâce aux joueurs, au staff, aux penyes, aux supporters, à l'association usap reconstruire la penya sang i or. Merci à tous".

Cette nouvelle donne donc un peu (beaucoup) de baume au cœur de ce club de supporters. Vendredi, l'USAP joue un derby à Carcassonne, les Sang i Or, comme d'autres, seront dans les tribunes pour soutenir les leurs à la recherche d'une première victoire à l'extérieur.

Par ailleurs, la penya est désormais à la rechercher d'un nouveau local pas loin du stade Aimé Giral (contant Sang i Or : 06 26 59 08 11)