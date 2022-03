Les joueurs du Stade Toulousain font une vidéo pour encourager le XV de France

Avant d'affronter Montpellier dimanche dans un match en retard du Top 14 important dans la course aux phases finales, les joueurs et le staff du Stade Toulousain vont regarder le XV de France tenter de décrocher un Grand Chelem que les Bleus n'ont pas fait depuis 12 ans. Neuf Toulousains seront sur la feuille de match pour défier l'Angleterre.

Neti : "De tout cœur avec eux"

Pour encourager les copains qui vont fouler la pelouse du Stade de France ce samedi, les joueurs du Stade Toulousain ont tenu à leur adresser un message, comme l'explique le pilier Rodrigue Neti : "On va les soutenir. On a fait une petite vidéo, on a envoyé un message. On a quand même 10 joueurs qui sont avec l'équipe de France. Ce qu'ils vivent en ce moment c'est énorme. J'espère qu'ils auront le top du top à la fin. Essayer de faire le Grand Chelem, gagner le Tournoi des 6 Nations... C'est énorme, je suis de tout cœur avec eux. On espère qu'ils vont le faire déjà pour eux et puis aussi pour toute la France."

A Toulouse, pas de moment particulier organisé au sein du club et pour cause, il faut défier le leader Montpellier dimanche soir à Ernest-Wallon. Mais chacun sera devant sa télé pour assister au possible sacre des Bleus.