Les joueurs du Stade Toulousain lancent une cagnotte pour les hôpitaux de la ville

En quelques heures, la cagnotte a rassemblé plus de 6000 euros sur la plateforme Leetchi. Plusieurs joueurs du Stade Toulousain ont décidé de faire gagner leur maillot afin de soutenir les hôpitaux de la ville de Toulouse. Pour participer, il suffit de donner 10 euros ou plus. À l'origine, les joueurs du stade Rochelais ont eu cette idée, reprise par le club Rouge et Noir. Un tirage au sort sera effectué le 4 avril. "Les paiements sont sécurisés, et n'oubliez pas, restez chez vous", peut-on lire à la fin du texte de présentation de cette cagnotte.

Cliquer ici pour accéder à la cagnotte

Plusieurs joueurs du club ont relayé cette action solidaire sur les réseaux sociaux, comme le pilier Clément Castets.