Les joueurs sud-africains s'installent à La Seyne-sur-Mer avant leur choc face à l'équipe de France

Le pilier Frans Malherbe et Deon Davids, entraîneur des avants sud-africains, ce lundi midi en conférence de presse dans les salons du Grand Hôtel des Sablettes à La Seyne-sur-Mer

L'équipe d'Afrique du Sud de rugby est arrivée dans le Var avant son choc face au XV de France (samedi 12 novembre 2022, 21 heures, Stade Vélodrome de Marseille) dans un environnement idéal ! Les Sud-Africains ont posé leurs valises ce dimanche au Grand Hôtel des Sablettes à La Seyne-sur-Mer pour préparer leur test-match et pour découvrir également leur camp de base pour la Coupe du monde de rugby, organisée en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Après la défaite face à l'Irlande samedi dernier (19 à 16) Déon Davids, entraîneur des avants sud-africains, retrouve le sourire en conférence de presse quand on lui demande son avis sur le site des Sablettes : "C'est absolument fantastique ! L'hôtel, la vue, le paysage... tout est fantastique ici ! Nous n'avons pas eu le temps de tout découvrir mais nous sommes vraiment contents d'être là". Un sentiment partagé par le pilier Frans Malherbe qui se projette déjà à l'automne 2023 : "C'est très agréable pour nous de découvrir la région où nous allons vivre l'an prochain pendant la Coupe du Monde. C'est important pour nous de se familiariser avec l'hôtel, les gens et l'environnement !"

Entraînement avec de jeunes rugbymen du Var

Pour préparer leur match face à la France, les Sud-Africains vont s’entraîner cette semaine sur le terrain de Saint-Mandrier mais aussi au Campus RCT, un des centres d'entraînement les plus modernes de France. Les champions du monde en titre vont également partager un entraînement jeudi après-midi avec une centaine de jeunes rugbymen du Var. "Pour nous c'est une évidence" commente Deon Davids : "Nous avons reçu une invitation pour faire une séance de coaching avec des enfants et nous sommes impatients de partager notre vision rugby. Il est important pour nous de rendre au rugby ce qu'il nous a donnés !"

Les Sud-Africains passeront leur Coupe du monde dans le Var

Les Springboks ont réservé deux des trois étages du Grand Hôtel des Sablettes pour cette semaine et pour l'automne 2023. Pour Adrian Lelièvre, directeur de cet établissement 4 étoiles, ce premier séjour est comme une répétition générale "pour eux comme pour nous" avant la Coupe du monde. "Nous sommes très fiers de les accueillir. C'est une équipe de rugby incroyable. Ils sont tous très sympas et hyper pros ! Ils connaissaient notre région de nom grâce au RCT mais maintenant ils découvrent vraiment. C'est une sacrée publicité et mise en avant de notre territoire !"

Déon Davids, entraîneur des avants des Springboks © Radio France - Sophie Glotin