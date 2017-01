Les larmes du rochelais Mohamed Boughanmi après l'annonce de sa convocation en équipe de France

Première convocation en équipe de France pour Mohamed Boughanmi et beaucoup d'émotion pour lui! Il a réagi pour la première fois ce jeudi matin.

A 25 ans, le pilier droit de la Rochelle est en train de vivre un grand moment dans sa jeune carrière. Une première convocation en équipe de France pour préparer le tournoi des 6 nations. Guy Novès a retenu 32 joueurs avant de réduire un peu la voilure à l'approche de la compétition. Mais pour Mohamed Boughanmi, c'est déjà une énorme satisfaction. Lui qui a d'abord été lutteur, il s'est ensuite battu pour arriver au haut niveau. Avec cet "appel" à Marcoussis dès dimanche, c'est tout son passé qui refait surface. Un grand moment d'émotion pour lui que nous souhaitions vous faire partager.

Dans un monde du ballon ovale de plus en plus "aseptisé", le joueur se livre comme jamais. Son intervention en conférence de presse ce jeudi matin restera dans nos têtes c'est sûr. Un grand moment d'émotion, de plus en plus rare, que vous pouvez retrouver en intégralité ci-dessous.