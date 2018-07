La Rochelle, France

Le Stade Rochelais a révélé ce 1er juillet 2018 les couleurs des trois maillots que porteront ses joueurs la saison prochaine.

Un maillot noir à domicile, un maillot blanc et noir à l'extérieur, et pour la Coupe d'Europe un maillot jaune et noir. Sur les photos publiées via le réseau social tweeter, c'est Pierre Bourgarit (21 ans, talonneur) qui porte le maillot "domicile". Le maillot "extérieur" est sur les épaules de l'international Kévin Gourdon (28 ans, 3ème ligne). Et c'est le centre, international lui aussi, Geoffrey Doumeyrou qui arbore le maillot jaune et noir de la Challenge Cup

Sur les réseaux sociaux, les supporters souhaitaient un peu plus de jaune sur les maillots.

Les maillots "domicile" et "extérieurs" sont à peine différents de ceux de l'an dernier : des liserés jaunes et noirs ont été rajoutés à l'encolure et aux manches. La vraie nouveauté, c'est un franc retour du jaune sur le maillot de Coupe d'Europe. Les club semble donc avoir entendu les supporters qui, l'an dernier, s'étaient plaints sur les réseaux sociaux de la disparition du jaune sur les maillots. Le jaune et le noir sont les couleurs traditionnelles du stade rochelais portées haut par les supporters.

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été immédiates : le retour du jaune plait, le maillot Challenge Cup a du succès mais beaucoup auraient aimé qu'il soit porté à domicile.

Enfin du jaune ...pour le maillot challenge cup, dommage pas celui à domicile 😉 — Vero (@veroniquegrllr) July 1, 2018

Toujours trop peu de jaune sur le maillot domicile. Bien dommage.



Sinon le maillot champions cup est une tuerie 😉 — Victor VERRIER (@VictorVerrier17) July 1, 2018

Franchement le maillot domicile il manque pas mal de jaune — Labega (@ovalie17000) July 1, 2018

Une nouvelle fois le 3eme maillot du stade est le meilleur ! Le deuxième je n'aime toujours pas le blanc... #FievreSR — Mickael Dambiel (@DambielMickal) July 1, 2018