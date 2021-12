Les matchs de coupe d'Europe en Angleterre reportés, le CAB n'ira pas ce dimanche au London Irish

Les matchs européens en Angleterre sont reportés sine die. Décision ce vendredi après-midi de L'EPCR , organisateur de la compétition, prise en raison de la crise sanitaire et de la flambée de l'épidémie au Royaume-Uni. Cela concerne les deux coupes d'Europe. Et donc Brive. Le CAB devait affronter à Londres ce dimanche les London Irish pour la deuxième journée de Challenge Cup.

Les joueurs entre déception et raison

Une déception partagée par tous les joueurs brivistes. "On l'a préparé (le amtch NDLR) toute la semaine avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme" souligne Guillaume Galletier. Mais une décision sans doute raisonnable ajoute le trois quart centre de Brive. "Si on prend un peu de recul d'une part avec les fêtes qui arrivent on n'a pas envie de rester bloquer là-bas (...) et d'autre part de ramener le covid à la maison". Sans oublier que les joueurs brivistes ne veulent pas rater non plus leur prochain grand rendez-vous du Top 14 avec la réception de leur meilleur ennemi, Clermont. Ce sera le 26 décembre.