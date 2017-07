Les mordus jaune et bleu, nouveau club de supporter de l'ASM

L'ASM peut compter sur un nouveau club de supporter. L'association des mordus jaune et bleu vient d'être créée avec pour objectif de faire vibrer encore plus le stade Michelin et les déplacements de la Yellow Army.

Pendant la trêve estivale, un nouveau club de supporter voit le jour. Les mordus jaune et bleu, comme son nom l'indique, pour soutenir la Yellow Army. Il rejoint la douzaine de club de supporter déjà existant. "On a eu les accord de l'ASM et de l'Interclub" avant de monter l'association explique Alexis Rabier, président de cette nouvelle association.

Réveiller l'ambiance au Stade Michelin

Alexis Rabier est un "mordu" de rugby depuis qu'il est enfant. Il appartient aux Arvènes de Lutèce mais ce club est basé en région parisienne et "il n'y avait pas d'équivalent", raconte Alexis Rabier qui ne se retrouvait "pas forcément dans les associations qui existaient déjà sur Clermont-Ferrand".

Alexis Rabier est le président du cluc des mordus jaune et bleu, il gère le bureau avec six autres membres © Radio France - Charlotte Jousserand

Selon Alexis Rabier, la création du club des mordus jaune et bleu intervient à un moment propice : "Tout le monde dit que l'ambiance s'endort, donc nous on va essayer de créer une association motivée". Alexis Rabier et les six autres membres du bureau de l'association prévoient des nouveaux tifos et puis de suivre plus régulièrement les déplacements et enfin d'organiser "des repas entre supporter avec les supporter du camp adverse", explique le président des mordus, "pour essayer de garder cette image et ces valeurs du rugby que l'on ne retrouvent pas forcément dans les autres sports".

Un club avec une centaine de membres maximum

Et pour adhérer, il faut donc être motivé ! "Cela ne veut pas forcément dire être jeune, ni habiter sur Clermont-Ferrand, cela veut dire surtout être disponible et être prêt à donner de son temps pour l'association". Les futurs supporter doivent donc envoyer un mail sur la page Facebook de l'association. L'association va accueillir une centaine de membres, pas plus, "on pense qu'il est essentiel de connaître au moins un minimum les adhérents".

C'est à partir du 1er août que les futurs supporters recevront leur carte de membre et que l'association sera active. La première action est prévue pour le premier match à domicile de l'ASM. Ce sera face à Toulon, le dimanche 3 septembre, à 21 heures.