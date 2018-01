Bayonne, France

Entre Bayonnaises et Clermontoises ce n'est pas le grand amour. Les joueuses de Jean-Michel Gonzalez n'oublient pas notamment que ce dernier, entraîneur de l'équipe de France, a été évincé en décembre 2016 à 8 mois de la Coupe du Monde par Annick Hayraud, l'entraineur de Romagnat, nommée manager de l'équipe de France Féminine par Bernard Laporte. Alors imaginez quand cette inimitié digne de la tension de grands derbys est doublée d'un enjeu sportif de taille : le maintien !

"On est championnes du monde"

Avant la rencontre 2 points séparaient les Auvergnates, 7e du classement du Top 8, de l'ASB, lanterne rouge. Les Bayonnaises ne comptaient qu'une seule victoire cette saison : à Romagnat. Et elles se sont fait un point d'honneur de doubler la mise, jusqu'à se préparer spécifiquement pour cette rencontre. Une énorme tension que les Neskak ont réussi à transformer en énergie positive, en rage de vaincre.

Elles ont pris la rencontre à bras le corps, emmenées par des avants dominatrices, parfois même dévastatrices, une défense de fer, et une paire de demie internationale dans un grand jour. A l'arrivée, un match plié dès la mi-temps (29-3) et une victoire bonifiée qui permet aux Bayonnaises de délaisser la dernière place et de faire un grand pas vers le maintien.