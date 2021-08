France Bleu Béarn Bigorre vous propose de commencer à vous familiariser avec les nouveaux visages de la Section Paloise, d'ici la reprise du Top 14 le 4 septembre prochain à Castres. Une grosse quinzaine de recrues et de nouvelles têtes dans le staff aussi. Ce lundi, c'est au tour du 3e ligne de 25 ans, Beka Gorgadze. Géorgien d'origine, estampillé "Sud-Ouest" depuis son arrivée en France !

Les nouveaux visages de la Section Paloise : Beka Gorgadze, 3e ligne

De retour à 100%

Beka Gorgadze s'est imaginé très jeune joueur de Top 14. Il débarque à Mont-de-Marsan, à peine majeur, et depuis, sa progression est linéaire. Il s'est imposé en ProD2 avant d'en faire de même en Top 14 une fois à l'UBB, et avec sa sélection aussi puisqu'il compte déjà un coupe du monde et près de 30 sélections... dans les pas d'un certain Mamuka Gorgodze, figure tutélaire du rugby au pays, lui aussi 3e ligne et modèle de Gorgadze.

Beka Gorgadze va donc connaitre son 3e club en France, le 3e dans le Sud-Ouest, une évidence pour lui : "Je voulais rester dans le Sud-Ouest. C'est là où je suis arrivé, j'ai découvert la langue et l'accent landais ! J'adore la région depuis que je suis là, et puis j'aime surtout les montagnes, la nature, alors à Pau c'est parfait". Voilà pour la carte postale. Côté terrain le Géorgien est prêt à jouer, il a soigné une rupture des ligaments croisés du genou qui l'a privé de la fin de saison dernière. "J'ai vraiment hâte de retrouver toutes mes sensations sur le terrain, mon niveau et jouer à fond pour prouver, ou en tout cas montrer ce que je vaut à 100%", complète Gorgadze. Ce jeudi il postulera pour le dernier match de préparation, face à son ancien club l'UBB. Un match qui se déroulera au Hameau. Il n'oublie pas que c'est dans ce stade qu'il a reçu le seul carton rouge de sa carrière, en janvier 2019... "Un peu sévère", souligne-t-il, déjà prêt à montrer, cette fois avec le maillot de la Section sur le dos, de quoi il est capable.