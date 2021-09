France Bleu Béarn Bigorre vous propose de commencer à vous familiariser avec les nouveaux visages de la Section Paloise, d'ici la reprise du Top 14, ce samedi 4 septembre à Castres. Une grosse quinzaine de recrues et de nouvelles têtes dans le staff aussi. On s'intéresse aujourd'hui à l'ailier Daniel Ikpefan, qui arrive en provenance de Toulon où la saison dernière il était en manque de temps de jeu.

Les nouveaux visages de la Section Paloise : Daniel Ikpefan, ailier Copier

L'ailier le plus expérimenté du groupe palois

La Section Paloise sera simplement le 3e club d'un ailier qui aime construire dans la durée quand il s'engage. Sauf que l'an dernier Daniel Ikpefan a connu une saison quasi-blanche dans le Var. À peine 10 petits matchs, il n'avait plus aussi peu joué depuis sa toute première saison professionnelle, il y a six ans de ça à Oyonnax. Alors qu'il lui restait un an de contrat au RCT, il a finalement décidé d'en rester là, pour rejoindre la Section et retrouver le gout des terrains. En commençant par marquer, lui qui attend désespérément d'inscrire un essai depuis un an et demi : "C'est forcément dans ma tête... Quand on est ailier, on a envie de terminer les coups, d'être performant et donc de marquer. L'an dernier c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi, j'ai été frustré, mais je n'ai pas envie de retomber dans ces travers. Marquer ça viendra si on joue bien collectivement, je n'ai pas envie de parler d'objectif personnel, si ce n'est prendre du plaisir, on fera les comptes à la fin de l'année".

Voilà donc le joueur de 28 ans lancé dans un nouveau défi, il sera l'ailier le plus âgé, le plus expérimenté du groupe béarnais : "J'ai l'impression que mon expérience peut me servir pour parler aux jeunes, qu'ils m'écoutent, et ça me fait du bien aussi, ça me fait avancer parce que j'aime bien transmettre, je trouve ça important et ça me donne encore plus envie de montrer de quoi je suis capable". À un poste où la hiérarchie est loin d'être décidée, Daniel Ikpefan espère vite saisir sa chance.

