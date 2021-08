France Bleu Béarn Bigorre vous propose de commencer à vous familiariser avec les nouveaux visages de la Section Paloise, d'ici la reprise du Top 14 le 4 septembre prochain à Castres. Une grosse quinzaine de recrues et de nouvelles têtes dans le staff aussi. Guillaume Ducat, nouvelle recrue en 2e ligne a quitté Bayonne pour Pau.

Les nouveaux visages de la Section Paloise : Guillaume Ducat, 2e ligne

Attaché à ses racines

La Section Paloise a martelé ces derniers mois sa volonté de faire progresser ses jeunes talents, et de s'appuyer sur son territoire. Guillaume Ducat (2m05) pourrait presque cocher toutes les cases. À 25 ans le Tarbais d'origine - qui compte une sélection - est un des espoirs tricolores à son poste. Passé par le pôle espoir de Bayonne chez les jeunes, il a connu à cette époque Antoine Hastoy, Lucas Rey et d'autres, ses nouveaux coéquipiers aujourd'hui : "J'en connais pas mal, forcément l'intégration est plus simple. On a entretenu les liens depuis ces années, on se voyait, on jouait les uns contre les autres, on s'est jamais trop perdu de vue".

Guillaume Ducat qui connaissait aussi Sébastien Piqueronies, "en grande partie" une des raisons de sa venue en Béarn. Il reste aussi attaché à Tarbes où tout a commencé. Quand le calendrier lui permettra, on pourrait l'apercevoir en tribune à Trélut pour voir jouer certains de ses amis en Nationale avec le Stado.

