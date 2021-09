France Bleu Béarn Bigorre vous propose de commencer à vous familiariser avec les nouveaux visages de la Section Paloise, d'ici la reprise du Top 14 le 4 septembre prochain à Castres. Une grosse quinzaine de recrues et de nouvelles têtes dans le staff aussi. Ce jeudi pour conclure cette série, un retour plus qu'une arrivée, celui de Mathias Colombet, originaire d'Aire-sur-l'Adour, formé à la Section et joueur des Vert et Blanc de 2017 à 2020.

Les nouveaux visages de la Section Paloise : Mathias Colombet, arrière

Un double projet XV / 7

Mathias Colombet a choisi de ne pas choisir, ou plutôt de ne plus choisir entre le rugby à XV et celui à 7. Parti frustré en 2020 de la Section Paloise où il n'était pas parvenu à s'imposer, il a retrouvé le sourire avec l'équipe de France à 7, lors d'étapes des World Series et de différents stages avec les Bleus. Son retour à la Section Paloise ne se fait pas en tirant une croix sur cette expérience nouvelle, loin de là : "Ce double projet entre le XV et le 7 ça a été très clair d'entrée avec Séb' (Sébastien Piqueronies, NDLR) lorsqu'on s'est parlé dès le début. Je ne voulais pas me retrouver dans la situation qui m'a poussé à quitter le club, être 3e ou 4e au poste, ne plus pouvoir jouer avec les Espoirs et finalement avoir très peu de temps de jeu".

L'illustration de cela, c'est le rôle de co-capitaine de Mathias Colombet, depuis le début de la saison, lors des étapes de SuperSevens, le championnat de France de rugby à 7, avec les Vert et Blanc. Le joueur adhère : "C'est vraiment fait en concertation avec le staff de l'équipe de France à 7, c'est axé sur la progression du joueur et ça me plaît vraiment". "De toute façon on développe à 7 des aspects qui nous servent à XV, et inversement, explique aussi Mathias Colombet, et on voit par exemple chez les All Blacks que les meilleurs, ceux qui percent, sont souvent passé par le 7. C'est un exemple pour moi, je vais essayer de suivre cette voie". Un double projet également valable pour Rayne Barka, le talonneur reconverti 3e ligne, dont l'explosivité à 7 fait des merveilles.

