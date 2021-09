Les nouveaux visages de la Section Paloise : Rémi Sénéca, pilier

France Bleu Béarn Bigorre vous propose de commencer à vous familiariser avec les nouveaux visages de la Section Paloise, d'ici la reprise du Top 14 ce samedi 4 septembre à Castres pour les Béarnais. Une grosse quinzaine de recrues et de nouvelles têtes dans le staff aussi. Dans cette dernière ligne droite, coup de projecteur sur Rémi Sénéca, un pilier au parcours tout sauf linéaire.

Thomas Domingo, un modèle

Quand on naît à Valenciennes, il faut forcément une famille qui aime le rugby pour s'y mettre. C'est en suivant son grand frère, lui même initié par son parrain que Rémi Sénéca touche ses premiers ballons. Jeune 3e ligne, il va intégrer le centre de formation du Stade Français où, un beau jour, on lui propose de passer pilier... Challenge inattendu : "À 21 ans, c'est tard pour ça, il m'a fallu prendre rapidement 5 ou 6 kilos, et les premiers temps à l'entraînement, et en mêlée surtout, c'était super dur au niveau des cervicales et du sos". Jean-Noël Spitzer, le manager qui l'engage au RC Vannes croît en cette reconversion, alors Rémi Sénéca s'accroche : "Je découvrais presque un autre sport, des repères complètement différents, mais petit à petit j'ai pris mes repères et j'ai aimé ce poste".

En quatre saisons à Vannes il dispute une soixantaine de matchs et fait ses preuves. "En ProD2 il y a beaucoup de piliers plus âgés qui n'hésitent pas à tricher pour te faire tomber, te faire pousser en travers ou quoi, j'ai vu plein de choses, je pense que c'est assez formateur", explique le Nordiste. Il arrive à la Section Paloise avec l'envie de franchir un pallier supplémentaire. "Ici il y a Thomas Domingo, forcément je le savais en signant, je pense que pour continuer à progresser à mon poste, c'est parfait". Rémi Sénéca sait aussi que la mêlée de la Section Paloise, impériale la saison passée, sera forcément scrutée. Enfin, il garde de son ancien poste des qualités de mobilité rares pour un joueur de première ligne, de quoi faire de lui un pilier "moderne" pour briller en Vert et Blanc.

