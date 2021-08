Les nouveaux visages de la Section Paloise : Thomas Choveau, entraîneur de la touche

France Bleu Béarn Bigorre vous propose de commencer à vous familiariser avec les nouveaux visages de la Section Paloise, d'ici la reprise du Top 14 le 4 septembre prochain à Castres. Une grosse quinzaine de recrues et de nouvelles têtes dans le staff aussi. À commencer donc par un nouvel entraîneur pour la touche et les ballons portés : Thomas Choveau.

Premier entraîneur sacré champion de France de Nationale

C'est un ancien 3e ligne aile de 42 ans, qui a porté le maillot de plusieurs clubs, jusqu'en ProD2. Son dernier fait d'armes est d'avoir été le manager de l'équipe championne de France de Nationale et d'obtenir la montée en ProD2 avec Bourg en Bresse, il y a quelques semaines à peine. D'entraîneur en chef il devient donc adjoint dans un staff étoffé pour ne pas dire pléthorique, désormais composé de quatre entraîneurs en plus du manager Sébastien Piqueronies. Pas de quoi impressionner Thomas Choveau : "Ce qui me plaît dans mon parcours c'est d'avoir pu connaître plusieurs rôles. Le staff où j'étais avant on était moins nombreux, avec donc plus de fonctions à assumer, ici à Pau j'ai un champ d'action plus restreint, c'est aussi ce que je suis venu chercher. Ça veut dire que lorsqu'on anime une séance sur un secteur de jeu particulier, il faut être encore plus précis, aller encore plus loin dans le détail pour développer les joueurs".

Thomas Choveau n'est pas le seul à rejoindre le staff de la Section, Antoine Nicoud – ancien demi de mêlée et entraîneur de Chambéry (Nationale) – rejoint le club pour s'occuper de la défense. "Ça va demander à bien s'organiser, que la mécanique soit bien huilée, sait déjà Thomas Choveau. Chacun intervient prioritairement sur son domaine mais on va raisonner tous ensemble sur le projet pour ne pas non plus se cloisonner et passer à côté de certaines choses". Autour du manager et des entraîneurs ça bouge aussi : deux préparateurs physiques supplémentaires ont été recrutés, Romain Bourdiol et Rémi Cervantes alors que Iain Cleland qui occupait le poste de manager de la performance a quitté le club. Départ également de Paddy Sullivan, analyste vidéo (qui avait également des responsabilités auprès des Espoirs du club), remplacé à ce poste par Briac Pouyé.