Les nouveaux visages de la Section Paloise : Zack henry, demi d'ouverture

France Bleu Béarn Bigorre vous propose de commencer à vous familiariser avec les nouveaux visages de la Section Paloise, d'ici la reprise du Top 14 le 4 septembre prochain à Castres. Une grosse quinzaine de recrues et de nouvelles têtes dans le staff aussi. Place ce mardi à un anglais de 26 ans, Zack Henry. Sa saison en Angleterre l'an dernier apparait comme un parenthèse dans sa carrière, puisqu'il restait juste avant cela sur quatre saisons en France, à Rouen puis Nevers. Il en garde un français excellent, de quoi accélérer sa prise de repère en Béarn.

Un Anglais très frenchie

Aux Tigers, Zack Henry ne s'y retrouve pas. Un jeu trop formaté, trop écrit, qui ne lui convient pas vraiment, raconte le joueur : "C'était décidé que dans nos 22m il fallait faire comme ça, dans nos 50m il fallait faire comme ça, on n'avait jamais de liberté, je n'avais pas vraiment la possibilité de penser par moi-même à quoi faire. Ici bien sûr il y a une structure de jeu, c'est le rugby de haut niveau, mais il y a aussi plus de place pour les initiatives, les choix que je peux faire, je préfère comme ça". C'est à ce moment là que la Section Paloise l'approche, et très vite l'anglais dit oui.

Après un peu plus de quatre semaines en Béarn, le voilà presque comme un poisson dans l'eau avec ses coéquipiers grâce à un atout dans sa manche : une maîtrise du français déjà excellente. "Lors de ma première saison en France, à Rouen, ça a été compliqué pendant six mois, mais j'ai eu de la chance d'avoir un super prof de français là-bas. Il ne nous apprenait pas de choses trop scolaires ou académiques mais de quoi pouvoir parler sur le terrain, avec mes coéquipiers, ou en ville, c'était top". Un gros avantage pour lui à un poste à responsabilité comme celui d'ouvreur.

Zack Henry est aussi capable de jouer à l'arrière, il est également buteur. Un profil idéal, sur le papier, en complément d'Antoine Hastoy, surtout si le français retourne quelques semaines cette saison en équipe de France.