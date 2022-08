Les nouvelles têtes du Stade Niçois sont de sortie

Ne vous fiez pas aux deux nuages dessinés sur les avant-bras d'Alexandre Compan, le nouvel entraîneur des arrières du Stade niçois a bien les pieds sur terre. Et le sourire aux lèvres. "J'ai eu plusieurs retards à des réunions, du coup j'ai dû tourner la roue des gages et je suis tombé sur la case "tatouages éphémères". J'ai laissé mes filles faire parler leur créativité." Le résultat est réussi. Et son compère Arnaud Vercruysse, nouvel entraîneur des avants niçois, ne devrait pas échapper à cette roue des gages. "Il n'est pas copain avec les montres !" rigole Alexandre Compan. "Arnaud est souvent en retard, du coup, il commence à avoir quelques croix sur le tableau." Du sourire et de la légèreté en dehors des terrains, pour souder un groupe que découvre les deux nouveaux entraîneurs.

Le Stade niçois s'entraîne au stade des Arboras avant le début de saison © Radio France - Maxime Bacquié

"Alexandre sera un des grands techniciens français du rugby dans les prochaines années."

Après le nouvel échec la saison dernière en playoffs d'accession à la Pro D2, le club a décidé de tourner la page David Bolgashvili, en poste depuis 2016. Et de confier l'équipe première à ce duo d'entraîneurs. L'expérimenté Arnaud Vercruysse, 52 ans, arrive de Rodez pour prendre en mains les avants. Alors que le jeune loup Alexandre Compan, 43 ans, entraînait Suresnes la saison dernière en Nationale et sera donc en charge des arrières. Un binôme qui s'est rencontré et affronté sur les terrains amateurs les précédentes saisons, avant d'envoyer une candidature commune cet été à Nice. "On a senti une connexion entre nous et on s'est dit qu'on avait envie de vivre une aventure humaine. Et le contexte niçois est parfait pour ça parce qu'il y a un beau projet sportif," explique Compan. "Je pense qu'Alexandre sera un des grands techniciens français du rugby dans les prochaines années. C'est un gros travailleur avec une dose de flegme," glisse Vercruysse.

Tourner la page Bolgashvili pour monter en Pro D2

Les deux hommes se répartissent les tâches sur le terrain et fixent une ligne de conduite commune. "On a deux phrases qui résument notre vision du rugby," énonce Compan. "_La première c'est "mettre de l'ordre dans le désordre". C'est-à-dire permettre aux joueurs d'avoir des repères et des automatismes en attaque. Et la seconde, c'est "l'attaque fait gagner les matchs et la défense fait gagner les championnats". On sait que Nice est une équipe réputée pour sa défense rugueuse. On espère conserver cette identité._" Sur la touche, le président Régis Brandinelli rembobine l'été. "Dans le rugby, peut-être plus qu'ailleurs, il faut toujours se remettre en question. Et sans jeter le travail effectué ces dernières saisons, qui était vraiment de qualité, on a senti qu'il fallait un nouveau souffle, une nouvelle manière de voir les choses. On a reçu plusieurs CV. Arnaud et Alexandre ont été les seuls à candidater en commun et on a senti une alchimie entre les deux."

Steffon Armitage revient à Nice cet été là où tout a commencé pour lui © Radio France - Maxime Bacquié

Steffon Armitage en tête d'affiche d'un mercato resserré

Autre tête d'affiche arrivée cet été, l'international anglais Steffon Armitage (36 ans). De retour à la maison, où tout a commencé pour le troisième ligne, passé notamment par Toulon et Biarritz. "Je reviens là où j'ai commencé le rugby et là où j'ai su que je voulais faire carrière dans ce sport," nous explique celui qui s'entraîne avec une casquette. "Je retrouve ce soleil et cette grosse chaleur," rigole-t-il. "Mais ça y est, je m'y habitue et je me sens comme à la maison. Je viens ici pour continuer d'apprendre. Les règles du rugby changent tout le temps et les jeunes poussent à toujours te remettre en question. J'ai toujours faim. Le jour où ce n'est plus le cas, j'arrêterai, mais aujourd'hui j'ai envie de gagner ce championnat de Nationale, c'est une ligne que je n'ai pas sur mon CV." Ça tombe bien, c'est l'ambition du président. "Je me lève tous les matins en pensant à la montée. Ce n'est pas vital pour nos finances, mais c'est primordial pour notre projet. Nice doit avoir un club au moins en Pro D2. En termes de visibilité ce serait un changement de dimension." Pour y arriver, l'effectif a été resserré cet été avec 14 départs et huit arrivées (voir ci-dessous) et le budget a donc été légèrement diminué.

La deuxième tribune est en route

En attendant de grandir sur le terrain, le club continue de se structurer. Le chantier de la deuxième tribune est validé sur le site des Arboras, pour faire passer le stade à près de 7.000 places. Mais cette saison, il faudra se contenter de cette unique tribune de 2.800 places assises. Premier match à domicile le 10 septembre face à Dax. Avant cela, le Stade Niçois joue ce vendredi soir son premier match de préparation à Hyères-Carqueiranne.

Départs (14) : Romain Pouyleau / Richard Fourcade / Corentin Astier / Ignatio Calas / Jean Blaise Lespinasse / Jonathan Mace (retraite) / Paul Champin (retraite) / Rimon Ricquebourg / Dorian Lavernhe / Aurélien Labau / Ben Mosses (retraite) / Pacome Gougeon / Vincent Alessi / Thibault Zambelli (retraite)

Arrivées (8) : Steffon Armitage / Marvin Woki / Mathis Viard / Mathieu Lorée / Alban Conduche / David Odiete / Arthur Vignolles / Nicolas Ciancio