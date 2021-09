Les Périgourdines vice-championnes olympiques de rugby reçoivent l'ordre national du mérite à l'Elysée

Emmanuel Macron a reçu lundi soir les médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo pour les "célébrer" et "préparer" les JO de Paris 2024, des Jeux "à la maison" où il faudra "faire beaucoup plus" en terme de médailles. Plus de 150 sportifs ont reçu l'ordre national du mérite après leur classement aux Jeux de Tokyo. Parmi eux, l'équipe de France féminine de rugby à sept, classée vice-championne olympique au mois d'août.

Un selfie avec Emmanuel Macron

Camille Grassineau et Carla Neisen, les deux Périgourdines de l'équipe, apparaissent sur le selfie pris par l'équipe avec le Président de la République, dans les salons de l'Elysée. En tout plus d'une centaine de médaillés olympiques étaient présents pour la cérémonie.