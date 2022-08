Les petits nouveaux de la Section Paloise : Clément Laporte, arrière

C'est bientôt l'heure de la rentrée pour la Section Paloise, samedi les Béarnais accueillent Perpignan au Hameau pour lancer leur saison. Avec le numéro 15 dans le dos, les supporters découvriront sans doute un des nouveaux visages des Vert et Blanc, Clément Laporte. L'arrière arrive de Lyon, où il a vécu une aventure contrastée. En trois saisons, le Landais d'origine (de Parentis-en-Born) a séduit, après s'être révélé à Agen, mais en raison des blessures et de la concurrence, il ne s'y est jamais imposé comme un titulaire en puissance. En Béarn, il sera en concurrence avec Mathias Colombet, Thomas Carol et Jack Maddocks.

Comme un certain nombre d'autres recrues béarnaises, Clément Laporte a connu l'équipe de France des moins de 20 ans et un certain Sébastien Piqueronies à sa tête. Évidemment tout sauf une coïncidence, reconnaît le joueur : "Tous les managers fonctionnent comme ça, à Lyon Pierre Mignoni faisait comme ça, à Agen avant Mauricio Reggiardo pareil... C'est normal d'aller chercher des joueurs que tu connais, avec qui tu as pu aimer travailler avec". Et cela permet de gagner du temps en présentations, d'autant plus que Clément Laporte retrouve donc d'anciens coéquipiers – ou adversaires – croisés plus jeunes. Et pareil, donc, avec le manager palois : "Séb' est très porté sur le management humain pour tirer le meilleur de chacun sur le terrain. On peut discuter de tout avec lui, et c'est même souvent lui qui vient vers toi". Pour ensuite "n'avoir plus qu'à se concentrer sur le rugby et le terrain", ce que Clément Laporte attend de faire, le plus vite possible sous le maillot de la Section.

Les portraits des nouveaux de la Section Paloise, tous jours sur France Bleu Béarn Bigorre, dans 100% Sport à 6h45 et 8h45