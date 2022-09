Les petits nouveaux de la Section Paloise : Émilien Gailleton, 3/4 centre

En voilà un qui attend son heure, avec détermination, mais sans chercher à brûler les étapes. Émilien Gailleton, 19 ans, affiche de belles références malgré son jeune âge : 15 feuilles de match et 3 essais en ProD2 avec Agen, son désormais ancien club ; capitaine du XV de France des moins de 20. Cet été au moment de faire le grand saut vers le Top 14, il a opté pour Pau plutôt que des écuries plus huppées prêtes à l'accueillir les bras ouverts. "Le projet de la Section vers les jeunes est très développé, c'est ce qui a fait pencher la balance, confie Gailleton, mais je sais que ça sera de toute façon un challenge, un défi".

Au poste, il devra faire face à la concurrence de l'inamovible Jale Vatubua, de Tumua Manu, révélation de la saison dernière, d'Eliott Roudil, auteur d'une grosse avant-saison mais aussi de Nathan Decron, bien lancé la saison dernière avant sa blessure au dos. "Je savais en arrivant qu'il y avait beaucoup de monde avec beaucoup d'expérience à mon poste, je ne me mets pas plus de pression que ça", assure Émilien Gailleton. Il comte surtout apprendre de ses coéquipiers : "Le but c'est de continuer ma progression, certainement pas d'avoir tout, tout de suite. Je veux continuer à travailler pour m'améliorer dans tous les domaines". Et une fois qu'on lui donnera sa chance, la saisir à fond.

Émilien Gailleton, diamant brut à polir en Béarn. - © Crédit Photo : Romain Perchicot - Section Paloise

