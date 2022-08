Les petits nouveaux de la Section Paloise : Jimi Maximin, 2e ligne

Dire qu'il est de retour à Pau serait exagéré. Jimi Maximin était en prêt à Tarbes la saison dernière, en Nationale, mais le tout en continuant d'habiter à Pau, et de graviter très proche de la Section Paloise : "Je faisais juste les aller-retour, j'avais mes sessions kiné à la Section, je venais faire des séances de muscu en plus, et quand on avait des semaines « off » à Tarbes, je les passaient à l'entraînement avec la Section. J'ai toujours gardé le contact". De quoi se sentir prêt maintenant à retrouver le Top 14 qu'il a déjà tutoyé, plus jeune, à Montpellier (4 matchs en 2018).

Jimi Maximin, 23 ans, 2m05 sous la toise et 133 kilos sur la balance est le joueur le plus grand, le plus massif de l'effectif béarnais cette saison. Un profil rare chez les Vert et Blanc qu'il compte mettre à profit : "Forcément je sais que je peux en jouer, que je dois m'appuyer sur mes qualités. C'est plus dans le défi physique que de faire des chistéras !" Un guerrier qui a acquis cette expérience du combat, malgré son jeune âge, en Nationale : "J'avais besoin de jouer contre des adultes, des pros et des anciens pros, parce que jouer en Espoirs ne me permettait pas de prétendre à plus haut. Au final, ça s'est super bien passé à Tarbes, c'était une expérience incroyable". À un poste où la concurrence s'est renforcée cette saison, le colosse attend son heure avec impatience.

Jimi Maximin, après une saison en Nationale, espère regoûter rapidement au Top 14. - © Crédit Photo : Romain Perchicot / Section Paloise

