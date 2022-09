Les petits nouveaux de la Section Paloise : Mickaël Capelli, 2e ligne

Avant la reprise du Top 14 samedi, on fait la présentation avec les nouveaux de la Section Paloise toute la semaine sur France Bleu Béarn Bigorre. Ce vendredi, suite et fin de cette série avec le 2e ligne Mickaël Capelli.

Mickaël Capelli a joué 20 matchs en deux saison à Montpellier, et en a profité pour étoffer son palmarès d'une Challenge Cup et d'un titre de champion de France. Il est entré sur la pelouse du Stade de France, il y a à peine deux mois, pour disputer les 20 dernières minutes de la finale. Mais l'Isérois a néanmoins fait le choix de quitter l'Hérault, pour retrouver plus de temps de jeu. À 25 ans, celui qui avait découvert le Top 14 avec Grenoble, aspire à d'avantage de continuité, et de stabilité. "J'étais en manque de jeu, j'ai eu beaucoup de pépins physiques et j'avais besoin de sortir de ce cadre compliqué", ne cache pas le joueur.

Mickaël Capelli veut jouer, tout simplement : "Je suis parti de Grenoble, je tournais à 20 feuilles de match par saison, j'ai envie de retrouver ça, d'être un acteur fort du projet de la Section". Au MHR, ses concurrents au poste s'appelaient Willemse, Du Plessis ou encore Chalureau, difficile dans ce contexte de s'affirmer : "j'ai pu apprendre ce qu'était une concurrence internationale, je ne viens pas ici en me disant que je vais être numéro 1 à coup sûr, tempère le 2e ligne. Je vais tout faire pour le devenir, mais ce n'est pas une place qui m'est donnée". Avec Guillaume Ducat, Steven Cummins, Fabrice Metz ou encore Lekima Tagitagivalu et Jimi Maximin, la concurrence sera "saine", assure Mickaël Capelli qui n'a qu'une hâte, prouver qu'il mérite sa place dans le pack de la Section.

L'Isérois débarque en Béarn pour retrouver du temps de jeu. - © Crédit Photo : Romain Perchicot - Section Paloise

Les portraits des nouveaux de la Section Paloise, tous les jours sur France Bleu Béarn Bigorre, dans 100% Sport à 6h45 et 8h45

à lire aussi Les petits nouveaux de la Section Paloise : Clément Laporte, arrière

à lire aussi Les petits nouveaux de la Section Paloise : Sacha Zegueur, 3e ligne