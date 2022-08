Les petits nouveaux de la Section Paloise : Sacha Zegueur, 3e ligne

Sacha Zegueur a fait le grand saut en rejoignant la Section Paloise. Le joueur a grandi et toujours joué au rugby à Oyonnax, et à 23 ans, le voilà parti "à 800 kilomètres, loin de chez mes parents pour la première fois" avoue le 3e ligne d'1m92 pour 107 kilos. Une décision "mûrement réfléchie", assure le néo-béarnais, une des valeurs sûres d'Oyonnax, candidat déclaré au retour en Top 14 ces dernières saisons. Et si Sacha Zegueur a fait le choix de quitter l'Ain, c'est justement pour grimper cette marche et goûter au Top 14 : "La ProD2 c'est bien, mais je voulais sortir de ma zone de confort, et aller gratter au-dessus".

L'ancien international des moins de 20 ans, double champion du monde, se retrouve confronté cette saison à une féroce concurrence en 3e ligne avec les Vert et Blanc. Il se rend compte aussi ces dernières semaines du niveau d'entraînement et de préparation d'un club de l'élite, sans être perturbé outre mesure : "Ça change un peu sur la densité physique, la rapidité d'exécution et le temps qu'on a pour prendre une décision, mais à part ça, ça va !" Maintenant Sacha Zegueur n'a qu'une hâte, voir son nom couché sur une feuille de match en championnat : "C'est mon rêve de jouer en Top 14, il va y avoir un premier bloc de dix matchs, je n'attends que ça". Et pourquoi pas dès ce samedi contre Perpignan ?

Sacha Zegueur le sait, il y a de la concurrence en 3e ligne à la Section. - © Crédit Photo : Romain Perchicot / Section Paloise

