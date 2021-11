Les réactions après la disparition de François Moncla

La disparition de François Moncla, ce dimanche à l'âge de 89 ans, sonne comme celle d'une des dernières figures tutélaires du rugby d'avant. Champion de France avec le Racing Club de France (1959) puis la Section Paloise (1964), il a aussi porté à 31 reprises le maillot du XV de France, dont 18 fois en tant que capitaine. Vainqueur de trois Tournois des Cinq Nations (de 1959 à 1961), il est aussi de la tournée mythique des Bleus en Afrique du Sud en 1958, racontée par Denis Lalanne « Le Grand combat du Quinze de France ». Homme de combats et d'engagements hors des terrains, fervent communiste et militant CGT, sa mort émeut bien au-delà du simple cadre du rugby.

Bernard Pontneau : "L'épicentre d'une génération"

Pour Bernard Pontneau, le président de la Section Paloise : "il était l'épicentre d'une génération d'anciens. Il était aussi un homme de convictions, toujours prompt à s'engager pour une cause. Bien sûr il est le capitaine des champions de France 1964 et un grand joueur de l'équipe de France. C'est une grande légende, je me souviens d'une rencontre avec Conrad Smith, cela avait été une vraie fusion entre deux légendes de ce sport. Et puis on ne peut s'empêcher de penser qu'il rejoint son copain Michel Crauste là-haut... Ça va faire une sacrée 3e ligne au paradis des joueurs de rugby".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Olivier Dartigolles : "Un des visages des manifestations à Pau ces 50 dernières années"

Durant sa carrière de joueur, François Moncla a longtemps caché son engagement communiste. En 2016, il a raconté ses combats sportifs et militants dans un livre – Récits de vive et d'Ovalie – écrit avec Olivier Dartigolles, conseiller municipal communiste à Pau, ex porte-parole du PCF. Olivier Dartigolles souligne la portée de la tournée en Afrique du Sud en 1958 sur les convictions de François Moncla : "Il avait créé un incident diplomatique ! Devant un hôtel, des hommes noirs poussaient des « pousse-pousse » où les touristes, les blancs, et là les joueurs de l'équipe de France, montaient. François avait dit à ces hommes de couleur de monter dans la cariole, et c'est lui qui les a tirés, devant la surprise des Sud-Africains ! Cette tournée a marqué sa conscientisation politique. Après sa carrière il a eu des décennies d'engagement, c'était l'un des visages des manifestations ces 50 dernières années à Pau, ça nous rendait fier quand il venait. Il avait toujours les mots justes quand ça n'allait pas, c'était un géant, sur les terrains et dans la vie".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



François Bayrou : "C'était un Magnifique"

François Bayrou, le maire de Pau, a souvent croisé François Moncla et en garde un souvenir intact : "C'était une légende, une icône du rugby et de notre région. À ce niveau ils ne sont que deux : Robert Paparemborde et lui. Le hasard de la vie a voulu qu'ils soient tous les deux de la vallée d'Ossau. François Moncla c'était, comme le titre du film avec Jean-Paul Belmondo, un Magnifique. Tous ceux qui ont été adolescents et qui allaient l'applaudir à cette période glorieuse de la Section avaient pour lui comme une vénération, une grande reconnaissance et une grande affection".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



