Les réactions après UBB - USAP : "y'a pas photo"

L'USAP n'a rien pu faire à Bordeaux et s'est inclinée logiquement 39 à 13. L'USAP n'a pris qu'un point en quatre déplacements en ce début de saison et se retrouve dernière du top 14. Une nouvelle fois, les Catalans ont mesuré l'écart qui les sépare d'une grosse écurie.

Patrick Arlettaz (entraîneur de l'USAP) : "On n'a pas été assez bons, on savait que Bordeaux serait à ce niveau mais on n'a pas été suffisamment bons pour rivaliser. On a eu des difficultés en conquête et on connaît le talent de Jalibert mais on lui a facilité la tache. Y'a pas photo sur ce match mais pour exister dans ce championnat il faut qu'on maîtrise plus les choses simples. On va se concentrer sur La Rochelle mais après avoir affronté un double demi-finaliste, on va affronter un double finaliste et la semaine suivant on affrontera un double champion."

On a perdu des ballons importants - Alan Brazo

Alan Brazo (troisième ligne de l'USAP) : "On n'a pas été surpris du niveau de Bordeaux. On a perdu des ballons importants dans moments clefs. On aurait peut-être pu les faire douter en début de match mais on a laissé des occasions et on a manqué des premiers plaquages. Ce ne sont pas des choses compliquées mais on n'a pas su les faire. Il y a très peu de points positifs à tirer de ce match. On avait senti une envie collective lors des deux derniers matchs mais ce n'est pas l'image qu'on a renvoyée aujourd'hui. C'est le minimum qu'on doit faire dans les matchs mais on n'a pas su le faire. On a deux matchs très durs qui nous attendent et il va falloir se remettre en question.

Le match d'aujourd'hui montre qu'on a assez de travail avant de regarder ailleurs. On a vu bien sûr les autres résultats mais on a suffisamment de travail. Il faut qu'à l'avenir on pose plus de problèmes à ces équipes de haut de tableau.

On est premiers mais j'ai fait une capture d'écran - Christophe Urios

Christophe Urios (entraîneur de Bordeaux) : "Objectif atteint mais j'ai trouvé mon équipe un peu trop facile. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de match qui nous fasse avancer. On a été maladroits, on n'a pas toujours bien joué, la fin de première mi-temps n'a pas été bonne. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas été bons.

Mais bon, même si on n'a pas encore fait de grand match, on est réguliers et on est assez costauds pour gagner. On est premiers peut-être que pour quelques heures, j'ai fait une capture d'écran. On savait que l'USAP était un faux promu, c'est un club qui travaille bien depuis quelques années. On savait aussi qu'ils avaient fait tourner et qu'ils allaient se battre. Ils se sont bien battus, ils ont mis la pression sur le jeu au sol. On a respecté Perpignan car on gagne assez facilement. Je sais que quand on joue bine le public s'enflamme mais nous aussi on peut s'enflammer, mais pas comme il faut. Perpignan est une équipe très agressive et ça nous montre qu'on doit monter le curseur."