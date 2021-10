Les réactions après USAP - La Rochelle : Joie catalane, colère rochelaise

L'USAP a battu le stade rochelais 22 à 13. Les Catalans ont enchanté Aimé-Giral avec leur prestation. L'USAP a réussi à marquer trois essais en concrétisant les quelques coups gagnants qu'elle a eu à jouer. Les réactions d'après match expriment le soulagement et la satisfaction côté catalan.

Patrick Arlettaz (entraîneur USAP) : "Ca allait mal cette semaine, tout le monde s'excitait un peu. Ronan O'Gara nous rend hommage et il a raison comme toujours. On a eu du mal à se remettre de la défaite du Stade Français mais l'état d'esprit a toujours été là.

Notre capacité à jouer au rugby l'avait moins été mais je nous ai trouvés plus ambitieux et plus responsables. Il y a les trois essais. On a su se débrider petit à petit. on les a regardés jouer, d'abord, comme on fait de temps en temps. puis, on s'est dit qu'on n'est pas plus cons que les autres. La vérité est là : partir à l'abordage c'est suicidaire en Top 14 mais ne rien faire l'est aussi.

La conquête a été décriée les derniers temps mais a été très bonne. Il fallait être conquérants, on a su forcer le destin aussi. On a su être cliniques sur les zones de marque, ce qui était un gros problème depuis le début de saison.

C'est quelques chose de fabuleux, c'était le vice champion de France et d'Europe, nous on est Perpignan, on est le promu. On n'a pas Skelton mais on a des joueurs qui ont fait un grand match aujourd'hui, notre troisième ligne a fait un gros match.

Maintenant, il faut aller à Toulouse pour jouer un match de rugby. Il leur manquera du monde mais à nous aussi il nous manquera des joueurs. On doit garder cet état d'esprit et progresser.

Le public a compris ce qu'il se passait. Des supporters croient en nous et on va continuer d'avancer avec les gens qui croient en nous. On sait qu'on va jouer le maintien jusqu'au bout et on va batailler."

Sipa Taumoepeau (trois-quart centre) : "Ca fait du bien de voir des sourires dans le vestiaire. On a fait un bon match aujourd'hui, on s'est respecté nous-même avant de donner trop facilement le respect à l'adversaire. Notre système défensif a été bon, on a eu l'état d'esprit. On va prendre de la confiance avec ce match. En respectant notre jeu, on peut mettre en difficulté n'importe quelle équipe.

Trois essais en un match ? C'est la première fois pour moi. Je me suis retrouvé au bon endroit à chaque fois. c'était énorme cette ambiance et ce sentiment.

Sacha Lotrian (pilier de l'USAP) : "On pensait faire autre chose contre le Stade Français, ça a été dur de repartir après ce match. Mais, devant ce public, ça fait du bien une telle victoire. On a beaucoup travaillé la conquête et la défense cette semaine et ça a payé. On n'a pas encore marqué d'essai en maul mais ça ne va pas tarder.

On n'a rien à perdre, on joue, si ça passe ça passe et ça l'a fait aujourd'hui. Je suis très heureux, je suis content pour l'équipe. Physiquement ça fait mal un tel match mais ça fait du bien aussi et ça donne envie de repartir lundi. Il manquait Melvyn mais on a réussi à faire cette grosse prestation. Ca a crié dans le stade, j'adore ça, c'était bon.

De la colère côté rochelais

Kevin Gourdon (troisième ligne de La Rochelle) : "Oui, c'est de la colère après notre prestation et encore plus pour moi qui n'ai pas été bon. Le tournant c'est le deux contre un que je manque, on peut prendre l'avantage et quelques minutes après on prend un essai. Ils sont venus peu de fois chez nous et ils ont marqué quasiment à chaque fois."

Ronan O'Gara (Entraîneur La Rochelle) : "Je félicite Perpignan, ils ont su chercher cette victoire, ils sont vivants dans ce top 14 et ils ont montré que quand on a faim comme ça tout est possible. On a oublié beaucoup de choses dans ce match et notamment de marquer, c'est un coup d'arrêt après les trois derniers matchs. C'est frustrant mais c'est toujours les mêmes symptômes de faiblesse. Ca va être difficile à digérer. Après une performance comme ça, on ne met pas de pression sur Fabien Galthié, quand tu joues comme ça tu ne peux pas prétendre à jouer pour l'équipe de France. Mais, je redis mon message, Bravo Perpignan ! Je me souviens de quelques matchs ici avec le Munster et le public était bouillant."