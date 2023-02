Les retrouvailles avec Castres, la série à Dauger, sa fin de contrat... Yann David avant Aviron Bayonnais - CO

Il profite de ses derniers mois avec l'Aviron . Yann David, qui débutera la rencontre ce samedi à l'occasion de la réception du Castres Olympique (17 heures), s'apprête à affronter un club qu'il connait bien, pour y avoir évolué entre 2018 et 2021. L'opposition contre les Tarnais, l'invincibilité à domicile, mais aussi le fait de ne pas avoir été prolongé par les Ciel et blanc... le trois-quart centre, ancien international, fait le tour.

Yann David : Ce match contre Castres, ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut vite, très vite, redescendre du petit nuage de la victoire face au Stade Français ici, qui était serrée mais très belle. Donc il faut vite se reconnecter et vite redescendre sur terre et se remettre au travail de plus belle pour aborder au mieux, au mieux ce match qui arrive rapidement.

Poursuivre la série, cette dixième victoire possible ce week-end, est-ce que c'est un peu dans vos têtes ?

Forcément. Quand on a débuté cette saison, on n'espérait pas autant. Donc voilà, on essaie de tourner cette série de victoires en positif. On essaie de ne pas se mettre de pression avec ça. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un mois, on peut dire huitième, neuvième victoire à domicile. J'espère qu'on tombera pas à la 10ᵉ. Il faut qu'on essaie de tirer du positif de tout ça et de ne pas se mettre de fausse pression ou de pression supplémentaire sur les épaules. On aimerait continuer à s'imposer ici à Jean-Dauger et surtout contre une équipe qui arrive ici avec une histoire en ce moment un peu compliquée. Donc, on sait ô combien ça va être difficile ce samedi.

Cette équipe de Castres justement en difficulté...

J'y ai passé trois ans là-bas. Je connais les ressources que cette équipe a. Je connais bien les mecs là-bas. Je sais la mentalité et tout l'amour qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font chaque week-end. Et je sais très bien qu'ils vont arriver ce week-end avec les dents qui vont rayer le parquet. Si on se prépare de la mauvaise manière, ça risque d'être compliqué pour nous face à cette équipe de Castres qui va arriver avec de nouvelles ressources. On espère vraiment arriver à rester consistants sur 80 minutes, pour résister face à cette équipe qui a vraiment de très grosses individualités. Une équipe très puissante, qui joue très bien quand elle est en confiance. Donc ça risque d'être compliqué.

Mais c'est une équipe qui doute ces dernières semaines...

Une équipe qui doute, qui a vécu une fin de semaine dernière et un début de semaine très compliqué. Mais je connais à peu près le discours qu'il y a dû avoir suite aux différents événements. Je connais le mental des mecs qui sont là-bas. Ce sont vraiment des guerriers, de très, très, très gros compétiteurs et ils vont arriver ici pour nous mettre à mal. C'est une certitude.

Comment vivez-vous cette saison, à titre personnel ?

Début compliqué. J'ai dû me débarrasser d'une pubalgie. J'ai dû cravacher pour ne pas me faire opérer. J'en suis venu à bout. Après, j'ai pu enchaîner. Le staff m'a fait confiance et continue à me faire confiance. Mais à côté de ça, il y a un effectif qui est très, très riche, avec de grosses individualités aussi à mon poste. Donc, il faut faire avec. Il faut construire la saison tous ensemble pour arriver à l'objectif final. On a vraiment la chance d'avoir un staff qui communique beaucoup, qui échange beaucoup avec nous et ça nous permet de rester à flot, malgré qu'on commence ou qu'on soit en groupe ou en marge du groupe quand on est blessé. Donc c'est vraiment cette bonne osmose et cette bonne homogénéité qui fait que le groupe arrive à performer pour l'instant. Il faut surtout garder à l'esprit qu'on est un groupe de 40 mecs et qu'il faut bosser les uns pour les autres. Parce que si tu commences à réfléchir à ta petite personne, tu t'en sors pas et c'est contre productif pour l'équipe. Donc des fois, il faut savoir mettre un peu son ego de côté et bosser pour les autres. Ça c'est très important.

Ça vous travaille, le fait d'être en fin de contrat et de ne pense pas être renouvelé ?

C'est clair. Après ça fait partie du jeu, c'est c'est comme ça, j'ai 35 ans bientôt, ça pousse fort derrière. Ça remonte un petit peu. C'était au mois de novembre. Par rapport à ça, Greg (Patat, ndlr) a été très adroit et on a très bien communiqué, et il a su bien aborder la chose. Il faut savoir profiter de chaque moment, de chaque instant. On verra ce qu'il adviendra de mon futur un peu plus tard dans la saison. Mais non, je profite vraiment de chaque instant et pour ne pas avoir. J'ai envie de continuer à jouer parce que je me sens bien. Après, où ce sera... on verra !

Et le fait que ce ne soit pas à Bayonne, c'est un petit regret ?

Oui, forcément, ma priorité était de vivre mes derniers moments au rugby ici. Après, on connaît la complexité du monde professionnel. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. C'est difficile, mais c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je me battrai avec les collègues jusqu'à la fin de saison parce qu'il y a vraiment un groupe, un club, des supporters et des gens qui entourent le club fantastique. Je ne pourrai jamais galvauder ça.

