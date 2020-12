Les révélations de Mourad Boudjellal dans son troisième livre qui paraît ce jeudi

"J'en savais trop..." Pour son troisième livre qui paraît ce jeudi, Mourad Boudjellal, l'ex-président du Rugby Club Toulonnais, se confie sur les coulisses du rugby et promet des révélations sur les négociations autour de l'OM notamment. Confession sur France Bleu Provence.

C'est en emportant ses affaires dans deux sacs poubelles que Mourad Boudjellal a quitté les locaux du RCT le 11 février 2020. Entre un homme vexé, et peut-être blessé par la façon dont son repreneur l'a poussé vers la sortie, ces souvenirs de plus de 14 ans à la tête du Rugby Club Toulonnais, et son avenir... de président, l'ancien homme fort du Rugby Club Toulonnais dit tout. Ou presque.

Mourad Boudjellal évoque ce besoin de reconnaissance de Bernard Lemaître. Peut-être le seul point commun qu'il partage avec son repreneur.

Mourad Boudjellal embarqué dans le Sporting, sollicité par l'AS Cannes, un pied dans l'Athlético Marseille qui aurait déménagé à Aix... et l'OM. Et si le fait de courir autant de lièvres à la fois, de mener autant de combats, c'était ça l'explication de cet échec ?

Une fenêtre qui s'ouvrira peut-être en 2021. Une année particulière en prévision.

