Les rugbymen du VRDR célébrés à Romans

C'était la fête ce mardi soir à Romans-sur-Isère (Drôme). La ville organisait une cérémonie en l'honneur des rugbymen du VRDR. Trois équipes vice-championnes de France, les U16, les U18 et les Pro D2. "Une des choses sympa ce soir, c'est qu'aucune équipe ne pourra se vanter puisque les trois ont perdu la finale", souligne ironiquement le manager général Johann Authier.

Le VRDR s'est incliné dimanche à la dernière minute en finale de Fédérale 1 face à Rouen, dimanche. Les joueurs et leurs dirigeants étaient évidemment un peu déçus ne pas offrir le bouclier à leur supporters. Et c'est peu dire, pour le président du VRDR, Laurent Beaugiraud : "depuis le début de la semaine on me demande souvent si je suis déçu, ma réponse c'est je ne suis pas déçu. Je suis vert ! je pense qu'on va recevoir Rouen l'an prochain et on va bien les recevoir". Une défaite difficile aussi à digérer pour le capitaine de l'équipe Thomas Larrieu "on est content d'être là mais c'est un peu difficile de faire la fête, on est encore frustré. On méritait de gagner mais bon on échoue à la 85ème minute ... on est invaincu pendant 24 matchs et voilà à la 85ème minute, on perd, c'est cruel".

"Je n'aurais jamais imaginé ça quatre ans plus tôt quand je suis arrivée au club. C'est beau de les voir fiers de nous" - Florent Fontaine

Mais les supporters venus les féliciter, préfèrent voir le verre à moitié plein comme Kamel : "je leur dis bravo, bravo ! C'était une saison exceptionnelle. Je ne leur demande qu'une chose, qu'ils nous fassent encore rêver la saison prochaine avec un maintien en Pro D2". Les rugbymans ont fait vibrer les supporters jusqu'au bout avec 24 victoires successives, pour une seule défaite en finale. Des remerciements qui touchent le troisième ligne Florent Fontaine. D'autant plus, qu'il vient de s'engager avec Chateaurenard, "les gamins nous demandent des autographes, c'est agréable. On voit le plaisir qu'on leur donne. Je n'aurais jamais imaginé ça quatre ans plus tôt quand je suis arrivée au club. C'est beau de les voir fiers de nous".

"Romans est une terre de rugby" - Damien Got, adjoint aux sports à Romans

Damien Got, adjoint délégué aux sports de la ville de Romans veut montrer que les supporters romanais sont présents : "nous avons besoin de rappeler que Romans est une terre de rugby, notre club on l'aime, qu'il peut s'appeler VRDR ou autrement... C'est un crève-coeur de ne pas pouvoir recevoir les matchs au stade Guillermoz. Ils se joueront à Valence, c'est comme ça. Et puis nous verrons dans le futur".

Et il faut profiter maintenant des fêtes comme celles-ci, prévient le coach Johann Authier : "après nous aurons des vacances mais elles seront courtes et il va falloir se remobiliser avant un championnat très compliqué". Les rugbymans comptent bien profiter de ce répit pour célébrer leur belle saison et leur montée en Pro D2. Un événement est organisé ce mercredi, sur le Champ de Mars, à Valence. Puis, ce soir une fête privée cette fois, est organisée pour les joueurs du VRDR qui quittent le club à la saison prochaine.