Les rugbymen de l'US Millas entretiennent leur rêve

C'est un parcours sans faute pour l'US Millas qui se retrouve de nouveau aux portes du bonheur. Les rugbymen catalans avaient échoué d'un rien la saison dernière en finale à Limoux contre Caraman. Ce dimanche, ils affrontent Capbreton (Landes) à l'Isle en Dodon (Haute-Garonne) pour une nouvelle place en finale.

Au tour précédent, à Leucate, les Millassois ont joué avec les nerfs de leurs supporters en s'imposant 26 à 23. L'USM créé l'engouement dans la commune et de nombreuses personnes feront encore le déplacement ce dimanche. Un bus a été affrété par le club et bien d'autres feront les trois heures de route en voiture.

C'est toujours cette belle histoire que le rugby amateur sait prolonger, Millas est une équipe qui gagne et qui joue pour le plaisir avec beaucoup de joueurs originaires du village et formés au club. Ce club historique du pays catalan a déjà décroché quatre titres de champions de France dans diverses catégories et il continue d'écrire son histoire.

"Il faut que les gens s'aiment pour réussir de belles choses"

Christophe Perez (entraîneur)

"Il y a un peu d'excitation mais comme on y a déjà été la saison dernière je pense qu'on a pris de la maturité et collectivement on est mieux. On sait où on va même si le parcours a été plus compliqué. Ce qui m'embête c'est d'avoir perdu deux joueurs cadres et leurs deux cartons jaunes sont vécus comme des injustices puisque pour trois fois rien on prive deux gamins d'une demi-finale. J'ai du mal à accepter, il faut maintenant qu'on se serve de cette injustice comme d'une force sur le terrain. C'est l'histoire du rugby en général, c'est de l'amitié, il faut que les gens s'aiment pour réussir de belles choses."

Romain Nierga (entraîneur)

"Ca rappelle de bons souvenirs. On a vécu une belle histoire la saison dernière et on va essayer d'en faire au moins aussi bien. On veut continue de rêver à aller chercher le bout de bois. Millas est une grande famille avec beaucoup de joueurs qui jouent ensemble depuis qu'ils sont gamins. Il y a une grosse cohésion et on veut faire plaisir à tout ce public qui nous suit. On veut donner du bonheur à tous ces gens."

"Ce serait magnifique d'aller chercher ce titre"

Laurent Bosch (capitaine)

"On prépare bien la demi-finale après un quart difficile. Capbreton est une équipe joueuse et agressive. Ca va être un match chaud. Il n'y a pas de revanche par rapport à la saison dernière, c'est la continuité, on est là pour progresser. Il y a beaucoup d'amitié dans ce groupe avec beaucoup de frères, proprement dit, qui jouent ensemble, c'est une force dans notre groupe. Je suis originaire de Millas, ce serait magnifique d'aller chercher un titre, mes parents ont joué au club, mon grand-père aussi et il s'est occupé de l'école de rugby, j'aimerais bien gagner pour lui aussi.

Joffrey Amrani (demi-de-mêlée )

"Je suis né à Millas, j'ai toujours joué ici. Avec ce qu'on a vécu l'année dernière, on aimerait bien le refaire. On est quasiment tous formés au club, beaucoup sont des amis d'enfance et ont grandi dans le même quartier. C'est prenant, c'est beaucoup d'émotions. On n'a pas le temps de remercier tout le monde mais beaucoup de gens nous suivent. Maintenant, l'important c'est d'arriver à faire notre jeu pour gagner cette demi-finale."

André Faliu (président de l'US Millas)

"On essaye de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Le village aussi nous suit et ça nous fait plaisir. La grande majorité des joueurs sont issus de l'école de rugby ou sinon qui se sont expérimentés dans des clubs voisins mais qui sont revenus vers leur premier amour, leur premier club. On a commandé un bus dès le lendemain du quart de finale, il a vite été plein. Malheureusement, faute de disponibilités chez les transporteurs, on n'a pas pu en affréter un deuxième sinon on l'aurait rempli aussi. Il y a bien une cinquantaine de voitures qui feront le déplacement. On sait que beaucoup de gens sont derrière nous."

