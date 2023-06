Les rugbymen de Sarlat ramènent le bouclier dans les studios de France Bleu Périgord

Après une semaine de festivités, les voix étaient cassées à l'antenne de la radio pour les rugbymen de Sarlat . Des joueurs qui ont battu Aubagne 19 à 13, ce qui leur a permis de remporter le championnat de Fédérale 3. Une victoire d'autant plus importante, car c'est la première fois, depuis la création du club il y a 120 ans, que les Sarladais remportent le bouclier.

Pour le plus grand plaisir de l'équipe de France Bleu Périgord et des auditeurs, les joueurs ont chanté leur hymne avec le peu de voix qu'il leur restait.

Photos des joueurs dans le studio © Radio France - Rédaction

"Un joueur de rugby, il n'est que de passage dans un club. Le club a vécu avant et il vivra après nous. On sera à jamais les premiers dans l'histoire du CAS à avoir ramené le titre de champions de France et ça, ça va nous lier à vie. Quand on a commencé la saison, on était des copains et maintenant on est un groupe de frères et il n'y a rien de plus beau que ça."

Joueurs dans les studios de France Bleu Périgord © Radio France - Rédaction

Le bouclier de champions de France de la 3ème division de Fédérale gagné par le club de rugby de Sarlat © Radio France - Nathalie Coursac