Malgré des températures caniculaire les rugbymens du Cher sont déjà de retour sur le pré à commencer par le Bourges XV. Les joueurs de Pascal Da Cruz et Arnaud Roche ont rechaussé les crampons le 30 juillet dernier pour une reprise du championnat de Fédéral 2 prévue le 9 septembre prochain à Vichy. Le Bourges XV s'est également renforcé au même titre que les autres clubs de la région histoire de bien figurer dans cette division comme la saison dernière. Cinq joueurs dont : Weersma de Graulhet (Fédéral 1) et quatre autres joueurs qui ont évolué en Fédéral 2 et 3 ont rejoint le club Berruyer ainsi que deux espoirs Soyé (Chambéry Espoirs) et Meunier (Nevers espoirs) mais aussi 6 autres joueurs qui ont connu le championnat honneur. Le Bourges XV va croiser cette saison sur sa route son proche voisin du RACC. Le Rugby Athlétique Club Castelroussin a en effet décroché en fin de saison dernière son billet pour l'accession en Fédéral 2.

Alain Groleau le président du RACC : " 42 clubs de Fédéral 1 et 2 auraient du être rétrogradés pour raisons financières "

Les dirigeants Castelroussins qui ont déjà connu ce niveau il y a dix saisons se sont activés pour renforcer leur groupe. Alain Groleau l'un des présidents du Racc a vu le changement : "l'argent est roi et du coup les valeurs du rugby sont un peu bafouées malheureusement. La fédération tente de reprendre la main mais il ne se passe pas grand chose. La direction de contrôle et de gestion en rugby nous a informé que 42 clubs de Fédéral 1 et 2 auraient du être rétrogradés mais rien de bouge " Malgré tout le Racc s'est tout de même renforcé même si le recrutement n'est pas terminé avec entre autre un jeune International des moins de 19 ans le demi-de-mêlée Roumain Alexandru Palii (23 ans) ou encore Téva Olivier Maréa qui arrive tout droit de Tahiti. La première manche du derby du Berry aura lieu le 23 Septembre prochain à l'occasion de la troisième journée. Le Racc accueillera dans son stade des Chevaliers le Bourges XV. La manche retour elle aura lieu à Bourges le 20 janvier 2019.

Un cran en dessous en fédéral 3, nos équipes du Berry au nombre de trois vont également en découdre. A noter le retour du rugby Club Issoldunois qui retrouve la Fédéral 3 après 2 saisons de purgatoire. L'objectif sera bien sur d'assurer le maintien au plus vite et pourquoi pas viser la qualification comme la saison dernière pour la Châtre. Issoudun pour son retour en championnat de France recevra Blois. La Châtre se déplacera à Nontron et enfin Vierzon accueillera Poitiers. La reprise du championnat de Fédéral 3 comme celui de Fédéral 2 est fixée au dimanche 9 septembre prochain.