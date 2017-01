Les souvenirs de François Duboisset, 20 ans après la victoire du CA Brive en Coupe d'Europe contre Leicester

C'était le 25 janvier 1997 : le CAB remportait la finale de la Coupe d'Europe de rugby, contre Leicester. L'histoire du pot de terre contre le pot de fer, intacte dans la mémoire de François Duboisset, qui jouait alors en 3ème ligne. Il était l'invité de France Bleu Limousin, 20 ans après.

Cela fait 20 ans jour pour jour et de nombreux Brivistes s'en souviennent comme si c'était hier : la victoire du CA Brive 28-9 contre les Anglais de Leicester en finale de la Coupe d'Europe de rugby, le 25 janvier 1997, à l'Arms Park de Cardiff. A l'époque 3ème ligne du CAB, François Duboisset a livré ses souvenirs à Nicolas Blanzat, et expliqué la démarche de l'association des anciens, qui organise des festivités pour cet anniversaire. Il était ce mercredi l'invité de France Bleu Limousin à 8h20.

Qu'est-ce qu'il vous reste de cette journée ?

Il reste des grands moments de connivence entre camarades. Et un peu de surprise, de gagner contre ces Anglais, qui étaient quand même favoris, et un peu arrogants même si nous on ne le ressentait pas, alors qu'on était nous les outsiders, une petite équipe. On devait écrire l'histoire et on l'a fait.

On a l'image d'une bande de copains, l'impression que vous avez fait un truc à vous tous...

J'ai tendance à dire que les victoires appellent l'amitié, mais l'amitié n'appelle pas toujours les victoires. Effectivement, on avait un groupe d'une force extrême, mais ce sont les victoires qui l'ont forgé. Et la victoire nous a donné une confiance terrible, et nous a rendus encore plus solidaires.

Vous organisez une soirée pour fêter cet anniversaire, avec des choses à gagner.

On a créé une association, les anciens, parce qu'on a toujours envie de se retrouver. On était tous un petit peu en fin de carrière, il ne faut pas oublier. La soirée des 20 ans sera aussi une soirée caritative, il ne faut pas l'oublier. Et ça nous permet de garder un lien.

Cette aventure, elle est aussi dans un livre que vous avez conçu.

J'avais pas spécialement prévu de faire un livre pour l'anniversaire, pour être honnête. C'est mon ami Daniel Taunus qui m'a dit que je devais le faire. Et j'ai fait un album souvenir avec toutes sortes de photos pour que chacun se retrouve, avec aussi les coupures de journaux, les programmes, les tickets.

Brive vient de se qualifier pour les quarts de finale de Challenge Cup, ce sera en Angleterre, à Bath. Il y a un moyen de ré-écrire l'histoire ?

L'histoire, parfois, elle est écrite d'avance. Tout est possible. Ce qui serait extraordinaire, ça serait que Brive décroche le challenge européen. Ce serait un magnifique pied de nez d'une génération à une autre.

